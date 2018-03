Handball Vorfreude auf Superball-Heimspiel in der Schänzle-Halle

Die Handballer der HSG Konstanz II treffen am Samstag in der Schänzlehalle als Verfolger auf den Südbadenliga-Tabellenzweiten TuS Schutterwald.

Handball-Südbadenliga: HSG Konstanz II – TuS Schutterwald (Samstag, 15 Uhr, Schänzle-Sporthalle). – Darauf haben sie lange hingearbeitet und zuletzt voller Vorfreude hingefiebert: Mit sieben Siegen in Folge hat sich die U23 der HSG als beste Rückrundenmannschaft das Topspiel gegen den Tabellenzweiten erarbeitet. Die prickelnde Ausgangsposition: Konstanz liegt nur einen Punkt hinter dem TuS und nur drei hinter Tabellenführer Hofweier. Mit dem achten Erfolg in Serie lockt der Sprung auf Platz zwei und am Ende der Saison die Relegation zur Oberliga.

Damit nicht genug, denn es ist gleichzeitig großer Superball-Tag und die Zweitliga-Reserve freut sich auf eine große Kulisse beim Gipfeltreffen mit jeder Menge Brisanz. Angesprochen auf den Superball sagt Trainer Matthias Stocker nur: „Geil! Wir müssen nicht darum herum reden. Das ist ein absolutes Topspiel.“ Dafür spricht nicht nur die Tabellenkonstellation, auch die Form der Teams ist überragend. Fast im Gleichschritt marschieren sie bislang durch die Rückrunde, gewannen im Fall der HSG alle Spiele, während Schutterwald ein einziges Mal das Nachsehen hatte. Die Siege des vergangenen Wochenendes sprechen für sich: 39:21 gewann die HSG gegen Altenheim, Schutterwald 36:20 gegen Kappelwindeck/Steinbach.

Die einzige Rückrundenniederlage der Ortenauer vor zwei Wochen will Matthias Stocker nicht überbewerten, der Zweite habe auf drei Stammspieler verzichten müssen. Vielmehr hat er einen dritten Grund für die Einordnung als Topspiel: „Schutterwald spielt sehr attraktiven Handball, geht volles Tempo und hat eine gute Mischung aus Haudegen und Talenten.“ So ähneln sich die Philosophien und Spielweisen beider Teams sehr und Stocker outet sich als Fan des schnellen Spiels des Ex-Erstligisten: „Der spielt einen coolen Handball, den wir auch immer besser präsentieren. Ich bin mir sicher, dass das ein sehr attraktives Duell wird.“

Höherklassige Erfahrung bei Schutterwald können Sascha Ehrler als langjähriger Leistungsträger beim Drittligisten Köndringen-Teningen, Christoph Baumann in der 3. Liga bei Pforzheim und Felix Heuberger beim Oberligisten Willstätt vorweisen. Der HSG-Coach hofft, die Partie wie das Hinspiel ausgeglichen zu gestalten, aber zugleich besser in sie hineinzufinden. Denn das Spiel in Schutterwald weckt keine allzu guten Erinnerungen. Mit 28:29 mussten sich die Talente geschlagen geben. „Das wird ganz schwer für uns, ein echter Gradmesser“, sagt Stocker. „Danach wissen wir, wo wir stehen.“ Vor der großen Kulisse ist ihm nicht bange, Druck verspürt er keinen. Im Gegenteil. „Das beflügelt uns! Es gibt nichts Schöneres, als in einer gut gefüllten Halle zu spielen“, sagt einer, der es kaum erwarten kann: „Da ist nur Vorfreude auf ein Heimspiel-Highlight.“ (joa)