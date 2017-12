Konstanz Von Guardiola bis Simeone: Der Versuch einer Traineranalyse

Die jüngsten Ereignisse in Köln und Dortmund zeigen eindrucksvoll, wie kurios, aber auch schwer planbar das Thema Trainer im Spitzenfußball ist – mit Nachahmeffekten bis hinab in die Kreisliga. Eine Analyse.

Während in anderen Sportarten wie etwa beim Handball, beim Basketball oder auch im American Football die Verweilzeiten der Trainer länger sind, einige Coaches eine ganze Ära prägen, sind Trainerpersönlichkeiten wie Sir Alex Ferguson, der knapp 27 Jahre Manchester United auf höchstem Niveau stabilisierte, Arsène Wenger, beim FC Arsenal seit 1996 im Amt, oder der Freiburger Coach Christian Streich, der seit 1995 beim SC Freiburg tätig ist, seit 2011 als Cheftrainer, im Fußball eher die Ausnahme.

Beispiel Peter Stöger: In Köln nach dem Aufstieg und der Qualifikation für die Europa League schon fast eine Kultfigur, aber schon wenige Monate nach Erreichen des Zenits nach nur drei Punkte gegen Ende der Hinrunde entlassen, wenige Tage später aber bei Borussia Dortmund nicht zuletzt wegen seiner menschlichen Kompetenz und seiner Empathiefähigkeit offensichtlich der richtige Mann, das schwanke Borussenschiff wieder in stabilere Gewässer, in Richtung Champions League, zu führen. Um dann, wie man hört, wieder einem jüngeren Trainer Platz zu machen. Und bei den Gelb-Schwarzen ersetzt er mit Peter Bosz einen Trainer, der noch vor wenigen Wochen die Borussen von der Meisterschaft träumen ließ.

Zur Erinnerung: Eine zuletzt unter Tuchel eher verkrampft wirkende Borussia wirbelte an den ersten sieben Spieltagen der aktuellen Saison geradezu durch die Liga – 5:0 gegen den 1.FC Köln, 6:1-Sieg gegen Gladbach, sieben Punkte Vorsprung auf Bayern. Zu stur hielt Bosz an seinem zu Beginn ja erfolgreichen 4-3-3-System fest, doch die Konkurrenz hatte selbst auf Zypern die Schwachstellen erkannt und so gab es neben zwei blamablen 1:1 in der Champions League gegen Apoel Nikosia auch eine spektakuläre Talfahrt in der Bundesliga, so dass die Borussen-Chefs das Experiment mit dem Niederländer noch vor Ende der Hinrunde abbrachen.

Verschiedene Kompetenzen der Trainer im Blick

Es stellt sich daher die Frage, welche Kompetenzen Trainer mitbringen müssen, um sich im Spitzenfußball behaupten zu können und in welcher Mischung sie zu welchem Club bzw zu welcher Tabellen- und Kaderkonstallation passen. Es wäre sicherlich spannend, einen Pep Guardiola als Feuerwehrmann beim aktuellen 1.FC Köln zu erleben.

Ancelotti soll in München kein Taktikfuchs gewesen sein, hat aber schon dreimal die Champions League mit unterschiedlichen Vereinen gewonnen. Sein Vorgänger Gourdiola galt dort angeblich als Taktikgenie, gewann aber im Gegensatz zu seinen Vorgängern in drei Jahren kein einziges Mal die Champions League. Dennoch ist unbestritten, dass der Katalane in seiner Zeit beim FC Bayern die Spieler und den Club einen Schritt weiter gebracht hat. Ganz anders sieht den Erfolgstrainer Zlatan Ibrahimovic – kein Wunder, wurde der schwedische Topstürmer von Guardiola seinerzeit in Barcelona aussortiert.

Doch auch der Umgang mit den Spielern, die Weiterentwicklung zur Spielerpersönlichkeit, zählt zu den Qualitätsmerkmalen eines Trainers. Und hier setzte ja jüngst auch die Kritik von Mehmet Scholl an, der der jungen Trainergilde wie Julian Nagelsmann oder dem Stuttgarter Coach Hannes Wolf Fachkompetenz nicht absprach, doch bemängelte, dass hier eher darum ginge „verschiedene Konzepte vorwärts und rückwärts furzen zu könne“, als um die Person des Spielers an sich.

Diese Beispiel zeigen, dass die Trainerbeurteilung teils merkwürdig bis willkürlich ist und sich auch deshalb viele Vereine in der Tat sehr schwer tun, den ‚Supercoach’ zu finden. Oft ist es schwierig, ein Anforderungprofil, wie es etwa in der freien Wirtschaft bei der Besetzung einer Spitzenposition üblich ist, zu erstellen, ab und an wird dies auch gar nicht versucht, denn es entscheidet der Name und die sportliche Biografie. Hier nun der Versuch, das Thema analytisch aufzuarbeiten und relevante Beurteilungsgrundlagen darzulegen.

Bei einer objektiven Beurteilung von Trainerarbeit darf nicht nur der Tabellenplatz, die Kaderstärke im Vergleich zu Vorjahren, die Position der Mannschaft im Vergleich zur Konkurrenz, das Budget, die Transfermöglichkeiten, vergangene Resultate, die Führungsstruktur, Disziplin und Freude der Akteure im Verbund, die geäußerte Erwartungshaltung oder auch die Performance von einzelnen Spielern berücksichtigt werden, sondern vor allem auch: Wo die aktuelle Mannschaft vor und nach des Trainers Arbeit stand. Ausstrahlung, Entwicklung, Erfahrung und Resultate sind ein Produkt von vielen Faktoren.

Zurzeit im Wartestand ist der ehemalige Dortmunder Thomas Tuchel. Er gilt als hochangesehener Trainer und fast alle größeren Clubs in Europa haben ihn auf dem Radar. Bei genauerer Betrachtungsweise fällt gleichwohl auf, dass seine bisher trainierten Vereine Mainz und Dortmund sowohl vor wie auch nach ihm ähnlichen Erfolg erspielten. Der BVB mit ihm hatte dafür den höchsten Punkteschnitt in den letzten Jahren und gewann Ende der letzten Saison auch verdientermaßen den Pokal, dafür qualifizierte sich sein Nachfolger in Mainz erstmals für die Euro League, was ihm leider verwehrt blieb. Er gilt als akribisch, detailbesessen und sehr ehrgeizig. Über sein Auftreten kann man geteilter Meinung sein. Einige empfinden ihn als sehr authentisch, andere als bieder. Die Spannbreite bei ihm ist breit. Kritikpunkte bei seinem Engagement in Dortmund waren aber auch die interne Kommunikationsfähigkeit.

Pep Guardiola ist einer von acht Trainern, welcher bisher das große europäische Triple gewinnen konnte. 2009 gewann er mit Barcelona sämtliche zu gewinnende Titel. Er trainierte bisher nur Topvereine wie Barcelona, Bayern München und Manchester City, welche alle die meisten seiner Ansprüche und Wünsche erfüllen konnten. Seine maßgeschneiderten Anzüge überzeugen genauso wie seine Gestik und Mimik. Nichts darf dem Zufall überlassen werden, schließlich gilt es das Maximum zu erreichen. Dies zeigt sich auch in Details wie dem Fremdsprachenerwerb – auf sein Engegement bei Bayern bereitete er sich intensiv mit einem Sprachkurs vor. Doch das Optimum gelang dem Spanier in den letzten vier Jahren nicht. In drei Jahren München keine Champions League Finalteilnahme, in City keinen Titel. Trotzdem schwärmen seine ehemaligen Spieler von ihm, sein taktisches Verständnis wäre ausgeprägter als jenes anderer. Kimmich beispielsweise ist unter dem Spanier zum Topspieler gereift und beweist das mit Konstanz bei Bayern und in der deutschen Nationalmannschaft. Zweifellos ein Toptrainer, welcher aber bis heute auch stets Topmaterial in Form von Budget, Infrastruktur und Spieler zur Verfügung hatte. Und in seinem zweiten Jahr bei City scheint sich nun auch der Erfolg einzustellen.

Fast allen HSV-Trainern ging es in den vergangenen Jahren gleich (schlecht). Aktuell wird der Bundesliga-Dino von Markus Gisdol trainiert, der bisher im Profifussball zwei völlig unterschiedliche Unternehmen leitete. Zum einen das medial ruhige Hoffenheim, zum anderen das teils chaotische wie explosive Hamburg. Ohne eigenen Hintergrund als Fussballprofi auf höchstem Niveau wurde der zweifache Familienvater wie so viele vor und nach ihm von Hoffenheims Akademie geformt und wurde am 2. April 2013 Cheftrainer der ersten Mannschaft, nachdem die Mannschaft mit ihrem Vorgänger bis auf den zweitletzten Platz abgerutscht war. Mit ihm schaffte das Team den Klassenerhalt und erreichte in den Folgespielzeiten zweimal eine Klassierung im Mittelfeld der Tabelle. Sowohl in Hoffenheim als auch in Hamburg kam Gisdol jedoch nicht über einen durchschnittlichen Punkteschnitt von max. 1.35 hinaus, was im Kraichgau eher bescheiden ist, in Hamburg aber seit Jahren beinahe das höchste aller Gefühle. Schliesslich sind die Hanseaten konstant in den unteren Tabellenregionen zu finden, was vermutlich nicht (nur) am Trainer liegen kann.

Diego Simeone von Atletico Madrid ist für uns kaum greifbar, jedoch mit seiner einzigartigen Emotionalität spürbar. Sein Typ passt bestimmt nicht zu jedem Standort und auch nicht zu jedem Spielertypen, doch Energie und Engagement sind beim temperamentvollen Argentinier garantiert. Im Januar 2012 ersetzte er bei Atletico Gregorio Manzano und gewann gleich in seinem ersten Jahr die Euro League. Damit war für ihn der Durchbruch zum Weltklassetrainer geschafft. Ob sich seine Spieler jedoch vorwiegend mit einer aggressiven Gangart, dem heute bekannten laufintensiven und physischen Spiel weiterentwickeln können oder eben auch in anderen Bereichen, dafür müsste Simeone wohl eines Tages auch mal noch ein anderes Team und möglicherweise in einem anderen Land trainieren.

Die Resultate von Atletico lassen sich während seiner Amtszeit jedenfalls mehr als nur sehen. Hinter Real und Barcelona haben sich die Madrilenen als drittbestes Team in Spanien etabliert und gelten auch in der lukrativen Champions League als sehr unbequemer Gegner. Zuletzt scheiterte man zweimal erst im Endspiel.

Jungstartrainer Julian Nagelsmann hat mit Hoffenheim bisher Großes geleistet und den Verein zurück an die Bundesligaspitze geführt, nachdem dieser in der Saison 15/16 sogar im Tabellenkeller taumelte. Der 30jährige genießt nicht nur in Hennef, wo die Trainerlehrgänge absolviert werden, einen guten Ruf, sondern auch bei seinem Arbeitgeber und den Spielern. Jüngst adelte ihn sogar Hoeneß, als er ihn ein ganz großes Trainertalent nannte. Kein Wunder, gewann er doch gegen die Bayern bereits zwei Mal, indem er sein Hoffenheim taktisch genial auf die Münchner eingestellt hatte.

Alles gut eigentlich, wenn nur in diesem Sommer in der Champions League-Qualifikation nicht diese Spiele gegen Liverpool gewesen wären. Dort gelang ihm nun nämlich der erhoffte internationale Durchbruch nicht und in der Euro League konnten erst im dritten Spiel Punkte gewonnen werden, am Ende schied man in der Gruppenphase schon aus. Das darf man seinem jugendlichen Alter zuschreiben, ist der Mann doch erst 30 Jahre jung. Gerade bei jungen Trainern mit guten Ausbildungsnoten wird der wichtige Praxiserfahrungsfaktor unterschätzt.

Der heute 50jährige Jürgen Klopp agierte von 1990 bis 2008 beim FSV Mainz, zuerst als Spieler, dann als Trainer. 2004 führte er diesen in die Bundesliga, 2008 wechselte er zu Borussia Dortmund, wo er in 7 Jahren zweimal die deutsche Meisterschaft und einmal den Pokal gewann. Seit zwei Jahren trainiert der extrovertierte, emotionale Klopp nun Liverpool. Seine Art polarisiert. Seine ehemaligen Spieler schwärmen von ihm oder sie schweigen wie ein Grab. Grautöne gibt es nicht. Der diplomierte Sportwissenschaftler lebt in erster Linie von seiner Emotionalität sowie seiner authentischen Wirkung und überträgt diese auf seine trainierten Teams, welche im Schnitt rund 1.75 Punkte gewinnen. Show gehört zum Fussballsport dazu – zu Klopp, der sich auch als TV-Experte und als Werbefigur einen Namen gemacht hat, auch!

Der Schweizer René Weiler trainierte bisher in drei Ländern drei Vereine, welche alle vergangenen Erfolgen weit hinterherhinkten und zum Teil auch chaotisch geführt wurden. Mit und unter ihm waren diese Vereine jedoch alle besser als vor oder auch nach ihm. Seine Wertschöpfungsresultate sind beeindruckend konstant, sowohl in den jeweiligen Punktetabellen, als auch in den erwirtschafteten Spielerverkäufen. So wurden in seiner Nürnberger Zeit die besten Talente verkauft, der Club blieb aber dennoch auf Augenhöhe mit Leipzig oder Freiburg und spielte um den Wiederaufstieg in die Bundesliga.

Anderlecht stand nach 20 Jahren erstmals wieder in einem Euro League Viertelfinale und gewann nach 2014 diesen Sommer auch wieder die Meisterschaft, qualifizierte sich für die Gruppenphase der Champions League, trotzdem trennten sich die beiden Parteien im September überraschend früh – nach nur zwei Niederlagen in sieben Ligaspielen. Weiler gilt als unglaublich konsequent und teilweise auch etwas egozentrisch, was ihm nicht nur Freunde einbringt. Äußere Erscheinung und Kommunikation sind gehobener Standard, letzteres studierte er gar bis hin zu einem Masterabschluss.

Über Carlo Ancelotti braucht man nicht viele Worte verlieren. Der sympathische Italiener gewann in drei verschiedenen Ländern die Champions League, was für sich spricht. Dass er dabei nicht den drei schwächsten Teams vorstand, wertet seine Leistung nur bedingt ab, ist aber eine nicht zu leugnende Tatsache. Zuletzt in München wurde ihm nachgesagt, dass seinen Trainingseinheiten nicht mehr auf dem neuesten Stand seien, was angesichts seiner Historie wohl kaum der ganzen Wahrheit entsprechen dürfte. In diesem Punkt ist es sowieso schwierig, heutige Trainer voneinander zu unterscheiden, weil die dazu benötigte Datenlage wie unter anderem Übungsauswahl, Korrekturen, Intensität, Kommunikation meistens fehlt. Dass der Italiener allerdings die Energie seiner ersten Trainerlaufbahntage nicht mehr im gleichen Ausmaße haben dürfte, ist wohl auch war. Einzelne Spieler (Kimmig) schienen zu stagnieren, auch die Kommunikation mit den Akteuren sowie unorthodoxe taktische Maßnahmen, die dann nicht griffen (wie gegen Paris St. Germain) wurden kritisiert und führten letztlich zur Trennung. Erstaunlich in diesem Zusammenhang ist die Erfolgsbilanz, die Nachfolger Jupp Heynckes mit dem identischen Kader vorzuweisen hat. An der Fitness allein kann das nicht liegen, denn daran kann sich innerhalb weniger Tage nichts Gravierendes ändern.

Frank de Boer, in Holland auch als ex-Spieler eine große Nummer, gewann als Trainer mit Ajax Amsterdam von 2011 bis 2014 viermal hintereinander den Landestitel, musste danach aber in der Fremde zweimal innerhalb kürzester Zeit kapitulieren. In Amsterdam gab er überraschend im Juni 2016 den noch laufenden Trainervertrag auf, nachdem ein weiterer Titel verwehrt geblieben ist. Doch sowohl in Italien bei Inter Mailand wie auch in England mit Christel Palace war bei seinen beiden Folgestationen nach weniger als jeweils 4 Monaten bereits wieder Schluss. Das Arbeiten als Trainer im Ausland ist letzthin nicht das gleiche wie dort, wo man sich als ehemaliger, verdienstvoller Spieler einem nicht zu unterschätzenden Status und damit auch einer gewissen Rückendeckung gewiss sein darf.

Peter Stöger von Köln hat den Karnevalsverein in die seit Jahren herbeigesehnten ruhigen und auch erfolgreichen Bahnen gelenkt, zollt in dieser Saison aber auch Tribut für den eigenen Großerfolg. Was viele gerne und sehr schnell vergessen: Erstmals seit 25 Jahren spielen die Kölner nämlich wieder europäisch - Stöger sei Dank. Der charismatische Österreicher lässt sich nicht verbiegen und so stellt er sich auch öffentlich dar. Seine Kleidung entspricht vielleicht nicht immer den modernsten Seitenlinien-Ansprüchen, die sportlichen Ansprüche in Köln entsprechen aber wohl auch nicht immer den wirklichen Kräfteverhältnissen. Gut für ihn und den Verein, dass Schmadtke die Übersicht und Ruhe behält – vorerst zumindest. Denn schließlich ging Stöger diesen Sommer in seine 5. Saison bei den Geißböcken, was ein Vereinsnovum ist. Doch schlussendlich braucht auch er wie alle Trainer nun vor allem eines: Punkte! Und davon hatte der 1.FC Köln gegen Ende der Hinrunde zu wenige, so dass es dann doch zu einer Trennung kam.

Last but not least darf in dieser Trainerrundschau Jose Mourinho nicht fehlen. Der überaus selbstbewusste Fußballehrer hat in vier verschiedenen Ländern vier Landestitel gewonnen, dazu mit Porto und Inter Mailand die Champions League. Der „Special One“, wie er auch genannt wird und wie er sich wohl auch sieht, trainiert heute Manchester United. Als Fußballer reichte es dem ehrgeizigen Portugiesen nicht zu einer großen Karriere, weshalb er noch mehr in seine angestrebte Trainerkarriere investierte und an der technischen Universität Lissabon Sportwissenschaften studierte. Zuerst als Assistent und später als Chefcoach schaffte Mourinho mit Porto den Meistertitel und damit den Ritterschlag. Seine Titelsammlung ist gigantisch und darum ist auch nicht verwunderlich, dass er bis heute sogar im Guinnessbuch für 4 Rekorde vermerkt ist.

Das Sprachtalent gilt als einer der kontroversesten Trainer, weil er auch schon häufig mit grenzwertiger Kritik an Schiedsrichtern oder Offiziellen aufgefallen ist. Perfektionist wie Gerechtigkeitsfanatiker gleichwohl. Das Resultatmonster lässt auch mal sehr defensiv spielen, um die gewünschten Resultate zu erreichen. Beim ergebnisorientierten Startrainer darf man keine große Fußballshow, wohl aber Titel erwarten. Beinahe legendär war dazu der Finalsieg Inter Mailands gegen Bayern München 2010, als man fast ausschließlich verteidigte und mit den raren Offensivaktionen höchst effizient 2:0 gewann. Definitiv legendär ist die Tatsache, dass Mourinho als einziger bisher das große und kleine europäische Triple im Profifußball gewann.

Selbstverständlich wurde hierbei nur eine Auswahl von Trainern untersucht und andere ebenfalls hochangesehene nicht bewertet wie beispielsweis Emotionsbündel Antonio Conte, der erhoffte Scheich-Glücksbringer Unai Emery von PSG, Reals Zinédin Zidan oder die aufstrebenden, deutschen Jungtrainer Hannes Wolf vom VfB Stuttgart oder Domenico Tedesco von Schalke 04. Gleiches gilt für Bayerns Jupp Heynckes, welcher trotz seines jüngsten Comebacks wohl kaum längerfristig wieder Trainer sein wird. Auch nicht näher analysiert wurde unser Nationaltrainer Joachim Löw. Der Grund hierfür ist unter anderem seine Trainerbiographie. Als Clubtrainer auf der Suche nach Glück und dem Durchbruch, ist ihm beides als Nationaltrainer umso mehr gelungen. Die Entwicklung des Nationalteams, seine Nominationen, seine stets ruhige und souveräne Art lassen nur ein Verdikt zu: Weltklasse und Vorbild für viele Trainerkollegen. Aber auch die Anmerkung, dass Clubcoach nicht gleich Nationaltrainer ist.

Wer ist nun warum besser als der andere? Ganz viele Faktoren müssen für eine objektivere Beurteilung berücksichtigt werden. Neben den Resultaten sind diese Eckpfeiler: Sympathie, Ausstrahlung, Kommunikation, Beziehungen - und ganz zum Schluss (aber schlecht objektivierbar) das unabdingbare Wettkampfglück. Folgende Perspektive einer relationalen Beurteilung ergibt nicht nur eine momentan spannende Erkenntnissicht, sondern könnte als Grundlage dafür dienen, sich dem Thema realitätsbezogener Trainerbeurteilung noch viel systematischer zuzuwenden.

Gerade bei der relevanten Position des Trainers scheint das Scouting noch nicht allerorts auf höchstem Niveau vorhanden zu sein. Denn eines scheint klar zu sein: Natürlich verhindern und schießen die Spieler die Tore, aber die Trainer stellen die entsprechenden Rahmenbedingungen (Spielidee, Taktik, Training, Entwicklungspläne etc.) als Grundlage zur Verfügung.

Nachtrag: Und da holt der damals 66-jährige Otto Rehhagel, in der Bundesliga schon mit dem Prädikat „Auslaufmodell“ versehen, im Jahr 2004 mit einer fast schon vorsintflutlichen Taktik (mit Libero!) und Spielern, die teilweise in ihren Clubs nicht einmal den Status von Stammspielern hatten, mit Griechenland den Europameistertitel!