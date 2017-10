Volleyball Volleyballer vom Bodensee auf Reisen

Für die Volleyball-Drittligisten stehen schwere Auswärtsaufgaben an. Der TSV Mimmenhausen muss dabei am weitesten fahren

TSV G.A. Stuttgart – USC Konstanz (Samstag, 19 Uhr, Hegelhalle). – Nach dem souveränen 3:0-Erfolg gegen die SG UNS Rheinhessen hat der USC Konstanz ordentlich Selbstvertrauen für die schwere Aufgabe am Samstagabend in Stuttgart getankt. Getrübt wird die Vorfreude nur von der Bänderverletzung von Außenangreifer Niklas Kuhn im Training. „Das ist schon sehr bitter für ihn und für uns“, sagte Chef-Trainer Agron Jakupi, „er hat sich langsam an die Mannschaft heran gekämpft und da passt so eine Verletzung natürlich überhaupt nicht rein“. Wie lange Kuhn ausfallen wird, ist bis jetzt noch nicht klar. Bei den Stuttgartern sind dagegen alle Spieler fit. Für den Zweitliga-Absteiger läuft die Saison jedoch noch nicht so wie geplant. Im Spitzenspiel gegen den TSV Mimmenhausen musste man bereits im ersten Heimspiel eine Niederlage verkraften. „Sie werden etwas gut zu machen haben vor eigenem Publikum“, befürchtet Jakupi. Allerdings liegt daher der Druck eindeutig bei der Heimmannschaft, während der USC, der als Aufsteiger nach drei Spielen mit sechs Punkten hervorragend da steht, befreit aufspielen kann. (pr)

TuS Kriftel – Untersee Volleys TV Radolfzell (Samstag, 20 Uhr). – Am Samstag gastieren die Drittligavolleyballer aus Radolfzell beim Zweitplatzierten TuS Kriftel, der äußerst erfolgreich in die Saison gestartet ist. Beim letztjährigen Aufeinandertreffen konnten die Südbadener um Coach Antonio Bonelli überraschend mit 3:1 gewinnen. „Der TuS Kriftel gehört zu den spielstärksten Mannschaften der Liga und hat eine exzellente Jugendarbeit. Eine tolle Mannschaft mit einem sehr guten und cleveren Trainer“, so Bonelli, der seine Jungs aber nicht chancenlos sieht. Auch wenn wieder der eine oder andere Radolfzeller Spieler aus beruflichen Gründen fehlen wird, wird Kriftel nicht den Fehler machen, die Gäste zu unterschätzen. Mit dem Sieg gegen Bliesen haben sich die Untersee Volleys in beeindruckender Art und Weise zurückgemeldet und wollen diesen Rückenwind nutzen, um Zählbares aus Hessen mitzunehmen. „Wir wollen den Druck auf unseren Gegner hoch halten und am Ende unsere Erfahrung ausspielen. Das hat im vergangenen Jahr gut funktioniert und uns drei unverhoffte Punkte eingebracht“, ist Waldemar Stier von den Radolfzeller Untersee Volleys zuversichtlich, dass er und seine Teamkameraden auch diesmal ein gutes Spiel abliefern werden. (ab)

TV Bliesen – TSV Mimmenhausen (Samstag, 20 Uhr). – Bis jetzt hat sich der TSV Mimmenhausen keine Blöße gegeben. Mit drei Siegen nach drei Spielen steht er alleine an der Tabellenspitze. Als nächstes steht die Reise ins saarländische Sankt Wendel zum TV Bliesen an. Mit über fünf Stunden Fahrzeit ist es für die Linzgauer eine der längsten Anreisen. So hat Spielertrainer Christian Pampel vor allem eine Sorge: „Nach so einer langen Fahrt sind alle müde und müssen gleich ihre Höchstleistung abrufen“. Zusätzlich zu den müden Beinen wird der Tabellenführer auch mit den örtlichen Gegebenheiten einer kleinen Halle, in der 500 frenetische Anhänger ihr Mannschaft anfeuern, fertig werden müssen.

So konnte Bliesen im letzten Heimspiel auch den Tabellenzweiten Kriftel bezwingen, steht aber nach sonst durchwachsenen Leistungen im Tabellenmittelfeld. Der TSV Mimmenhausen dagegen ist ganz oben zu finden und kann weiter aus dem Vollen schöpfen. „Alle sind einsatzbereit, der ganze Kader ist fit“, so Christian Pampel. Schon in den vergangenen Spielen hat sich gezeigt, dass der Ex-Nationalspieler ein gutes Händchen bei Einwechslungen hat. Im Gegensatz zur vergangenen Saison sind die Mimmenhauser viel breiter aufgestellt, Pampel hat auf allen Positionen gute Alternativen. (tav)