Volleyball Vital Heynen: "Zur Not auch im Golden Set"

Der VfB Friedrichshafen trifft am Donnerstag zum fünften Mal in der Saison auf die Berlin Recycling Volleys. Der Sieger zieht in das Viertelfinale der Champions-League ein.

Volleyball-Champions-League: VfB Friedrichshafen – Berlin Recycling Volleys (heute, 20 Uhr, ZF-Arena). – Trilogie Teil drei. In der Bundesliga gewann der VfB am Sonntag 3:1 gegen Berlin, vier Tage zuvor hatten die Friedrichshafener im Hinspiel der Königsklasse mit einem 3:2 in Berlin einen kleinen Schritt Richtung nächster Runde gemacht. Heute (live bei laola1.tv) treten die ewigen Kontrahenten erneut in der ZF-Arena an, kämpfen um den Einzug in die nächste Runde.

„Der Druck ist immer noch immens hoch“, sagt VfB-Trainer Vital Heynen mit Blick auf dieses Spiel. „Beide Mannschaften müssen gewinnen, um weiter zu kommen. Spieler und Zuschauer müssen verstehen, dass diese Begegnung komplett anders sein wird als die in der Liga am Sonntag.“ Wenn Heynen vom Sonntag spricht, meint er die Ligapartie gegen die Recycling Volleys. Friedrichshafen gewann zwar und Libero Thilo Späth-Westerholt machte als Aushilfs-Außenangreifer das „Spiel seines Lebens“, sagt Heynen. Rückschlüsse auf die Partie heute ließ jenes Duell aber keine zu. „Wir haben beide andere Spieler eingesetzt und viel probiert“, erklärt er. „Heute wird das nicht so einfach, Berlin wird mit wahnsinnig viel Power in der ZF-Arena auftreten.“

Am Sonntag nicht eingesetzt wurde Phil Collin, der Mittelblocker war nicht einmal im Kader, hatte die Grippe. Eine Woche lang, Jetzt ist er wieder fit. "Ich habe gestern wieder mit der Mannschaft trainiert", freut sich der Nationalspieler auf das fünfte Duell in dieser Saison gegen Berlin. Er habe keine Schmerzen mehr, sei wieder gesund. "Nur die Woche auf dem Sofa kratzt ein wenig an der Kondition." Aber nicht am Selbstvertrauen: "Wir haben Berlin in der Punkterunde schon viermal geschlagen", fügt er an, "und wenn wir so spielen wie immer, gelingt uns das auch heute."

Dass es ein „Gipfeltreffen ohne Druck war“, wie BRV-Trainer Stelian Moculescu im Anschluss an die Niederlage am Bodensee sagte, stimmt vielleicht nicht ganz. Berlin hat nun auch das vierte Saisonspiel gegen die Volleyballer vom See verloren, muss jetzt beweisen, dass „die Unschlagbaren“ schlagbar sind. Der VfB hat einen psychologischen Vorteil, der aber nicht nur aus jenem Sieg am Sonntag rührt: „Wenn Du 33 Spiele in Folge gewonnen hast, macht das eine Mannschaft mental stark“, sagt Heynen.

Die Favoritenrolle wälzt der Belgier dennoch auf die Hauptstädter ab. Seine Begründung ist trotz der VfB-Siegesserie schlüssig. Berlin habe Spieler, die „schon einmal im Final Four“ standen. Bei seiner Mannschaft ist diese Erfahrung die Ausnahme. „Wir werden sehen, wie sie mit dieser Situation umgeht.“ Beim Hinspiel in Berlin war die Anspannung bei den Friedrichshafener Spielern zu spüren, sie hatten aber im entscheidenden Moment ihre Nerven besser unter Kontrolle als der Gegner.

Fakt ist: Beide Teams müssen gewinnen, um unter die besten Sechs in Europa zu kommen. Bei einem 3:0 oder 3:1 steht jeweils der Sieger im Viertelfinale. Gewinnt der VfB 3:2, löst er ebenfalls das Ticket in die nächste Runde. Bei einem 3:2 für Berlin wird ein Entscheidungssatz – der sogenannte Golden Set – bis 15 Punkte ausgetragen. Den Friedrichshafener Fans und Vital Heynen wäre wohl ein 3:0 oder 3:1 am Liebsten, auch wenn der Coach daran nicht recht glauben kann: „Das wird ein enges Spiel gegen Berlin – wie immer“, orakelt er mit Zuversicht. „Am Ende sollten wir dann aber gewinnen. Von mir aus auch im Golden Set.“ (gek)