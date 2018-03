Volleyball Vital Heynen: "Das war großartig"

Friedrichshafener Volleyballer besiegen am Donnerstagabend Berlin RV mit 3:0 und ziehen ins Viertelfinale der Champions League ein. Team von Trainer Heynen ist damit nur noch zwei Spiele vom Final Four entfernt. Nächster Gegner: der polnische Meister Kedzierzyn-Kozle.

Kasan, Perugia, Novosibirsk, Civitanova, Trentino und Kedzierzyn-Kozle – Mannschaften, deren Spieler ein Volleyballherz höher schlagen, den Fan mit der Zunge schnalzen lassen – zu diesem illustren Kreis gehört seit Donnerstag der VfB Friedrichshafen. Kapitän Simon Tischer (Zuspiel), Bartlomiej Boladz (Diagonal), Libero Markus Steuerwald, Phil Collin, Andreas Takvam (Mittelblocker), dazu die beiden Annahmespieler/Außenangreifer Athanasios Protopsaltis und David Sossenheimer haben Meister Berlin vor 3240 Fans in der ZF-Arena einen herben Nasenstüber verpasst. Stelian Moculescu jedenfalls hatte genug gesehen und verließ die ZF-Arena kommentarlos. Mit dem 25:19, 25:23 und 25:22 und dem damit verbundenen souveränen Einzug in die zweite K.-o.-Runde hat sich Friedrichshafen in den Kreis der sieben besten Klubs in Europa geschmettert. Kasan gehört auch dazu, der Titelverteidiger richtet das Final Four aus und greift erst im Halbfinale wieder ein.

„Das wird ein enges Match werden“, hatte VfB-Trainer Vital Heynen vor dem Anpfiff vermutet. Er rechnete mit Berlinern, die unter ihrem neuen Coach Moculescu „gewaltigen Druck“ ausüben würden, nahm an, dass die knapp 20-jährigen Burschen im VfB-Dress dem nicht immer standhalten könnten. Ein mit allen Volleyballwassern gewaschener Coach kann sich mal irren. In diesem Falle sogar gewaltig.

Berlin war dem Druck nicht annähernd gewachsen, vor allem nicht einem VfB, der seine Nervosität in einen nahezu perfekten ersten Satz ummünzte. „Das war großartig, was die Mannschaft gezeigt hat“, lobte Heynen. „Der VfB hat unglaublich gut gespielt“, applaudierte Georg Klein seinem ehemaligen Verein. Der Mittelblocker war aus privaten Gründen zu Beginn der Saison vom See an die Spree gewechselt. Die Berliner Angreifer, in früheren Jahren oftmals der Schrecken der Friedrichshafener Block- und Feldabwehr, konnten einem beinahe schon wieder leidtun. Was immer sie versuchten, Markus Steuerwald & Co. fanden Antworten. „Eine großartige Leistung. Für manche ist solch eine wohl schon eine Weile her, die jüngeren haben sie so noch nie zuwege gebracht“, geriet Heynen ins Schwärmen. Dass stellenweise deutlich wurde, wie das Wissen um diese große Chance „denen einen oder anderen verkrampfen“ (Tischer) ließ: Schwamm drüber, Berlin war dennoch chancenlos. Vorwärtsgepeitscht von den Fans, spielte die junge „Mannschaft, die ja gar nicht so außergewöhnlich besetzt ist“ (Tischer), einfach großartig. „Nicht einmal „ich, ein Alter Hase, habe so etwas erlebt“, meinte Tischer.

Eine denkwürdige Partie, die ihm noch lange in Erinnerung bleiben wird. Auch deshalb, weil der Kapitän statt ausgiebig jubelnd sehr lange am Anschreibetisch sitzen musste. Der VfB hatte im dritten Satz einen Punkt geschenkt bekommen, in einer Phase, in der Berlin auf Augenhöhe mit Friedrichshafen war. Paul Carroll traf zum 10:9, auf der Anzeigetafel aber erschien – unbemerkt von allen – ein 10:10. Weil die Berliner das nicht sofort monierten, blieb der teilweise sehr laute Protest nach dem Schlusspfiff ohne Konsequenz. Im Ernst: Ob 10:10 oder 9:10 – egal, ein VfB in dieser Form war am Donnerstag unschlagbar. Und nun treffen Heynen, Tischer & Co. mit Kozle-Kedzieryn auf den polnischen Meister. „Noch zwei Partien bis zum Final Four“, kommentierte Heynen das ganz trocken. „Wir werden sehen, wie wir gegen diese gute Mannschaft aussehen.“

Und schon dachte er ans nächste Spiele, daran, dass der VfB heute in Lüneburg antreten muss. „Nur ein Bier“ sei genehmigt, um 9.25 Uhr am Freitag starte der Flieger. Als eine der besten europäischen Mannschaften will sich der VfB Friedrichshafen in der Bundesliga erst Recht keine Blöße geben, den 35. Sieg im 35. Saisonspiel einfahren.