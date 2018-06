vor 9 Stunden SK Kickboxen Vincent Foschianis großer Kampf

Sportler trainieren für ganz spezielle Momente. Einen solchen wird der Kickboxer Vincent Foschiani am Sonntag erleben, wenn er in die Saitama Super Arena in Tokio einläuft und einen der Hauptkämpfe beim K1 World Grand Prix bestreiten wird