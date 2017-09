Handball Viertes Spiel, vierte Niederlage für HSG Konstanz

Der Konstanzer Handball-Zweitligist verliert mit 27:36 bei der HG Saarlouis. Bereits am Sonntag um 18 Uhr geht es für das Eblen-Team weiter mit dem Heimspiel gegen ThSV Eisenach

Handball, 2. Bundesliga

HG Saarlouis - HSG Konstanz 36:27 (17:14)

Wie schon im vergangenen Jahr war für die HSG Konstanz in Saarlouis nichts zu holen. Nach einer umkämpften ersten Halbzeit (17:14) sahen die Gelb-Blauen vom Bodensee in der zweiten wieder ganz schlecht aus und mussten am Ende eine schmerzhafte 27:36-Niederlage hinnehmen. Schon am Sonntag, 18 Uhr, besteht für Konstanz gegen Eisenach in eigener Halle die nächste Chance auf die ersten Punkte der Saison.

Beide Teams wollten mit Macht den ersten Erfolg der Saison, hatten nach drei Negativerlebnissen zuvor aber doch deutliche Anlaufschwierigkeiten, was sich in einer hohen Fehlerquote zeigte. Allerdings waren Wille und Einsatz bei beiden Teams vorbildlich, es wurde um jeden Ball gekämpft, die Abwehrreihen agierten sehr aggressiv und das Rückzugsverhalten war vorbildlich.

Nachdem in den Anfangsminuten noch Patrick Schulz das HG-Tor sauber hielt, als Saarlouis mit 3:1 in Führung ging, räumte dieser bald den Kasten für Darius Jonczyk, der Konstanz nach dem Ausgleich von Felix Klingler im Tempogegenstoß nach acht Minuten zum 5:5 immer wieder den Zahn zog. Ohne die verletzen Julius Heil, Fabian Schlaich und Michael Oehler hatten die Saarländer der HSG ihre geballte Rückraum-Power in Form des Franzosen Artur Muller und Jerome Müller für viele einfache, schnelle Tore voraus, während Konstanz meist lange für seine Treffer arbeiten musste. Ausnahmen waren die gefährlichen Tempogegenstöße von Felix Klingler, die für die 11:10-Führung (18.), der zweiten nach dem 1:0, sorgten. Als dann Paul Kaletsch vom Siebenmeterpunkt scheiterte, folgte ein 4:0-Lauf der Gastgeber, die auf 16:12 erhöhten. Ärgerlich aus Konstanzer Sicht waren technische Fehler selbst in Überzahl, so dass die Gäste zur Halbzeit mit einem 14:17-Rückstand in die Kabine gingen.

Nach dem Seitenwechsel war dann die Spannung bald vorbei. Tim Jud und Felix Krüger hielten die Gäste anfangs im Spiel und verkürzten den Rückstand ein letztes Mal auf zwei Tore (22:24/40.), danach zogen die Saarländer einsam ihre Kreise. Das Eblen-Team offenbarte erneut große Probleme im Angriff, während sich die HG gnadenlos effektiv zeigte und über 26:22 und 32:25 einen auch in der Höhe diskussionslosen und hochverdienten 36:27-Erfolg feierte. Die HSG Konstanz musste vorher auch noch die Rote Karte für Chris Berchtenbreiter hinnehmen.

Das anspruchsvolle Programm am ersten Doppelspieltag der Saison lässt den Konstanzern nun keine Pause. Nur wenige Stunden nach der Rückkehr von der knapp 400 Kilometer langen Auswärtsfahrt in das Saarland steht die Vorbereitung auf das nächste Spiel an. Bereits am Sonntag, 18 Uhr, empfängt die HSG Konstanz den Ex-Erstligisten ThSV Eisenach in der heimischen Schänzle-Sporthalle und ist im Duell mit einem „Topteam“, so Trainer Daniel Eblen, das wieder zurück in die Beletage des deutschen Handballs strebt, nur krasser Außenseiter. Eine Rolle, die den Gastgebern in der vergangenen Saison ausgesprochen gut lag. Bis auf Meister Lübbecke konnten die Top Sechs der Liga allesamt mindestens einmal bezwungen werden.

HG Saarlouis: P. Schulz, Jonczyk (Tor); Kreis (1), Leist (1), Kolodziej, Walz (3), Murawski (3), Weißgerber (5), Muller (4), Müller (8), Lindskog Andersson (8/2), M. Schulz, Paetow (1), Polydore, Engels (2).



HSG Konstanz: Poltrum, Hanemann (Tor); Schweda (1), Riedel (1), Wolf, Kaletsch (7/2), Krüger (3), Maier-Hasselmann, Gäßler, Jud (6/1), Wendel (2), Berchtenbreiter (2), Schwarz, Bösing (1), Klingler (4). – Z: 1270.