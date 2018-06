Leichtathletik Vier Engener Leichtathleten in der Schweiz aktiv

Zur Verstärkung der Mannschaft des LC Schaffhausen bei der Schweizer Mannschaftsmeisterschaft in der Nationalliga B reisten vier Engener Athleten nach Langenthal. Hier zeigten die Organisatoren bei heißem Wetter einen reibungslosen Ablauf ohne Zeitverzögerung

Leichtathletik: An den Start gingen bei den Männern Thomas Kamenzin und Florian Bohner. Kamenzin verstärkte die 4x100m Staffel und lief die 400m in 54,18s (3 Punkte). Bohner lief über 4x100m in der zweiten Staffel und hatte danach über 110m Hürden seinen Einsatz. Hier kam er nach 16,90s ins Ziel und holte vier Punkte. Im 400m Hürdenlauf erreichte Bohner 63,25s (1 Punkt). Bei den Frauen hatte Sabrina Strötzel ihre Einsätze im Hochsprung und Weitsprung. Im Hochsprung sprang sie sicher über 1,60m (12 Punkte) und im Weitsprung war ihr weitester Sprung 5,25m (8 Punkte). In einem spannenden Wettbewerb im Stabhochsprung schaffte Luzia Herzig mit 3,95m wieder eine Tophöhe und wurde höhengleich mit der Siegerin Zweite (15 Punkte).

Ein weiterer ehemaliger Engener Athlet war mit Matthias Knittel am Start. Er holte im Hochsprung mit seinem zweiten Platz und 1,85m wertvolle Punkte für die Mannschaft aus Schaffhausen. Die Männermannschaft belegte am Ende Rang sechs, und die Frauen platzierten sich auf dem Rang vier. (her)