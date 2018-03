Fußball Vice Barjasic geht, Axel Storz übernimmt Traineramt

Fußball-Verbandsligist FC 08 Singen und sein Trainer haben sich "in beiderseitigem Einvernehmen" getrennt. Interimstrainer wird der ehemalige Singener Oberligaspieler Axel Storz.

Fußball-Verbandsliga: Reichlich zu tun gab es zuletzt für die sportliche Leitung beim FC Singen 04. Zum einen mussten die Zwischenfälle während eines Trainings aufgearbeitet werden. Die führten dazu, dass beim Derby in Radolfzell Manuel Ferrone, André Kohli, Abbas Karaki und Joshua Keller nicht im Kader standen. Die Folgen: Der ohnehin stark abstiegsgefährdete Verbandsligist trat beim 0:4 mit einer nicht annähernd verbandsligatauglichen Formation an. Die suspendierten Spieler zögen nun wieder mit, betonte der Sportliche Leiter Michael Zinsmayer und fügt an: „So wie am Samstag können wir nicht noch mal spielen.“ Mit in die Spielergespräche eingebunden war Trainer Vice Barjasic, der bereit war, diese Lösung mitzutragen. Unabhängig davon wurde im Verlauf der Woche die sportliche Lage besprochen und da signalisierte Barjasic, dass er nicht fest am Traineramt klebe, er durchaus bereit wäre, zurückzutreten, um jemanden die Chance zu geben, mit frischen Impulsen in den letzten 14 Saisonspielen den Klassenerhalt zu schaffen. In einer Presseerklärung des FC heißt es: „Der FC Singen 04 und Trainer Vice Barjasic haben sich in beiderseitigem Einvernehmen getrennt. Alle Beteiligten sind gemeinsam überein gekommen, diesen nicht einfachen Schritt zu gehen, um im sehr schwierigen Abstiegskampf ein Zeichen zu setzen.“ Interims-Trainer wird der ehemalige FC-Oberligaspieler Axel Storz. (jr)