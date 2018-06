Fußball VfR Stockach feiert ausgelassen

Der VfR Stockach hat es geschafft. Nach nur einem Jahr Intermezzo in der Bezirksliga konnte sich das Team von Trainer Stefan Pröhl mit einem 3:0-Sieg über die SG Illmensee/Heiligenberg die Meisterschaft und den Wiederaufstieg in die Landesliga sichern.

Fußball, Bezirksliga: „Ich bin brutal stolz auf die Mannschaft“, sagt Pröhl, der für das Projekt Aufstieg von Anfang an höchste Priorität ausgerufen hatte. „Natürlich war es unser Ziel, unter die ersten Zwei zu kommen“, bekräftigt Pröhl. „Es ist immer einfacher, direkt wieder hochzugehen. Gerade weil es im kommenden Jahr durch den Abstieg des SC Konstanz-Wollmatingen für die anderen Teams sehr schwer werden wird.“

Doch auch das Stockacher Meisterstück in dieser Saison war harte Arbeit. „Der Wiederaufstieg war unser Ziel, aber richtig planen kannst du so etwas nicht“, sagt Pröhl. „Es war nicht leicht, gerade in der Rückrunde hatten wir mit vielen Ausfällen zu kämpfen.“ Den Glauben an das gemeinsame Ziel verlor man in Stockach allerdings nicht. „Ich habe nie daran gezweifelt, dass wir den Aufstieg erreichen werden“, beteuert Pröhl. „Gerade unser Sieg gegen unseren damaligen schärfsten Konkurrenten, den Hegauer FV, war richtungsweisend. Wir hätten das Spiel auch verlieren können, gingen aber gestärkt daraus hervor“, nennt er einen Wendepunkt im Aufstiegsrennen.

Für den Stockacher Trainer hängt die starke Saison auch damit zusammen, dass das Grundgerüst der Mannschaft trotz des Abstiegs bestehen blieb und der Verein auch bei Transfers ein glückliches Händchen bewies: „Ich war froh, dass fast alle nach dem Abstieg gesagt haben, dass sie bleiben und auch unsere Neuzugänge menschlich so gut ins Team gepasst haben.“ Deshalb soll auch für die kommende Saison der homogene Kader weitestgehend unverändert bleiben. „Es wird voraussichtlich keine Abgänge geben“, verrät Pröhl. „Wir haben aber drei bis vier Spieler im Kopf, die gut zu uns passen würden. Es geht auch darum, den Kader in der Breite zu stärken.“ Für die kommende Saison wagt Pröhl noch keine Prognose. „Erstmal wollen wir uns etablieren“, meint er. „Ziel sollte der Klassenerhalt sein, allerdings könnte, wenn wir die Euphorie mitnehmen, noch mehr drin sein.“

Nun wollen er und sein Team den Moment genießen. „Meister wird man nicht alle Tage“, so Pröhl. „Deshalb haben wir den Abend nach dem Spiel auch mit einem Grillfest ausklingen lassen – es war sehr ausgelassen, so viel kann ich verraten.“