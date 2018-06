Fußball VfR Stockach behebt den Betriebsunfall

Stockach schafft als Meister in der Fußball-Bezirksliga den direkten Wiederaufstieg. Der SV Denkingen sichert sich Platz zwei und Relegation. Der SV Mühlhausen hat sich durch den Sieg bei Anadolu gerettet

Fußball, Bezirksliga

VfR Stockach

SG Illmensee/Heiligenberg

3:0 (0:0)

Von Beginn an merkte man dem VfR Stockach an, dass endlich der letzte Schritt zur Meisterschaft gemacht werden sollte. Die Gastgeber übernahmen gleich das Kommando und waren die gesamte Partie über die spielbestimmende Mannschaft, ohne jedoch vor dem gegnerischen Tor ernsthaft für Gefahr zu sorgen, außer nach einer halben Stunde, als Louis Streckel auf Houssem Hablani ablegte, der den linken Pfosten traf. Die Gäste verdichteten geschickt ihre Defensive und ließen damit keine weiteren Chancen zu. Nach der Halbzeit legten die Gastgeber richtig los. Zuerst vergaben noch Marius Henkel und Hablani, ehe in der 51. Minute Hablani eine präzise Flanke von Okan Emir per Kopf zum 1:0 einnickte. Der VfR blieb am Drücker, und in der 67. Minute sorgte Emrah Celik mit einem sehenswerten Freistoßtreffer zum 2:0 für die Vorentscheidung. Die restliche Spielzeit wurde zum Schaulaufen, das kurz vor dem Ende Henkel mit einem feinen Lupfer zum 3:0 veredelte und damit den direkten Wiederaufstieg besiegelte. (dr)

Tore: 1:0 (51.) Hablani, 2:0 (67.) Celik, 3:0 (88.) Henkel. – SR: Salwik (Salem). – Z: 200.

BSV Nordstern Radolfzell

SV Deggenhausertal

4:3 (2:0)

Die erste Chance hatten die Gastgeber, aber Fabian Baders Hereingabe konnte ein Gästespieler im letzten Moment vor Alessandro Fiore Tapia entschärfen. Nach dem folgenden Eckball landete ein Kopfball von Qendrim Fetajs an der Latte. In der 28. Minute überwand Andreas Seubert per Kopf seinen eigenen Torhüter zum 1:0. Die Gäste antworteten umgehend, aber zwei Schüsse von Victor Maag und Daniel Seubert parierte der Radolfzeller Keeper Joel Reichel hervorragend. In der 42. Minute landete ein Schuss von Bader am Außennetz. Eine Minute später erhöhte Alessandro Fiore Tapia auf 2:0. Mit dem Wiederanpfiff nutzte Victor Maag einen Abwehrfehler zum 1:2. Nach einem Eckball gelang Tobias Linsenboll per Kopf das 2:2. In der 57. Minute wurde dem BSV ein Treffer wegen vermeintlichen Abseits aberkannt. In der 65. Minute schnappte sich Alessandro Fiore Tapia den Ball, sprintete aufs Tor zu und traf zum 3:2. Sascha Rilli vergab in der 72. Minute eine Möglichkeit aus kurzer Distanz für die Gäste. Fünf Minuten später ging ein Abschluss von Maik Hoffbauer knapp über das Gästetor. Kurz darauf sah Bader wegen Reklamierens die Ampelkarte. Nach schöner Vorarbeit von Hoffbauer erzielte Alfred Pelger in der 89. Minute das 4:2. SVD-Akteur Andreas Seubert erhielt nach einem Foul in der Schlussminute ebenfalls die Gelb-Rote Karte. In der Nachspielzeit verkürzte Joshua Fischer per Strafstoß zum 4:3- Endstand. (ms)

Tore: 1:0 (28.) Eigentor, 2:0 (43.) A. Fiore Tapia, 2:1 (46.) Maag, 2:2 (50.) Linsenboll, 3:2 (65.) A. Fiore Tapia, 4:2 (89.) Pelger, 4:3 (90.+5/FE) Fischer. – SR: Jäger (Orsingen-Nenzingen). – Z: 100. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (78.) für Bader (Radolfzell) und (90.+5) für A. Seubert (Deggenhausertal).

SG Reichenau/Waldsiedlung

TSV Konstanz

1:1 (0:0)

Die Gäste aus Konstanz erwischten den besseren Start. Einen Abschluss von Maer konnte Wolkow souverän parieren. Danach übernahm die SG Reichenau das Kommando und hatte durch Balbinot eine erste Torchance. Kurz darauf prüfte Blum den Gästetorhüter. Es folgten weitere Abschlüsse, die aber allesamt ihr Ziel verfehlten. Auf der Gegenseite versuchten es die Konstanzer immer wieder mit langen Bällen auf den schnellen Maer, doch die Reichenauer Abwehr ließ nichts zu. Nach der Halbzeit startete die Partie deutlich schwungvoller. Eine scharfe Hereingabe auf Sorger wurde von Koyuncoglu gerade noch geklärt. In der 51. Minute dann kam Nikolas Weltin 20 Meter vor dem Tor an den Ball und setzte seinen Abschluss unhaltbar zum 1:0 in den linken Torwinkel. Das Heimteam kam immer wieder zu Kontern, konnte diese aber nicht sauber ausspielen. So fiel nach einem Eckball für die Gäste der Ausgleich durch Egbo. 20 Minuten vor dem Ende dezimierten sich die Konstanzer nach einer Tätlichkeit. Die SG warf alles nach vorne, doch ein Tor sollte nicht mehr gelingen. Die größte Möglichkeit hatte Mika Eiermann, der aus kurzer Distanz über das Tor köpfte. (db)

Tore: 1:0 (51.) N. Weltin, 1:1 (65.) Egbo. – SR: Würzer (Salem). – Z:

200. – Bes. Vork.: Rot (72.) für Hassan (Konstanz).

FC Öhningen-Gaienhofen

SV Denkingen

2:3 (0:1)

Das erste Highlight setzte FC-Spieler Felix Wäschle, aber sein Treffer wurde wegen einer knappen Abseits-Entscheidung nicht gegeben. Danach zeigten die Gäste, warum sie so weit vorne stehen. Bissig, schnell und zweikampfstark versuchten sie, die Abwehr der Heimelf unter Druck zu setzen. Der FC Öhningen-Gaienhofen hielt läuferisch dagegen, die Partie war ausgeglichen. Denkingen erzielte dann etwas überraschend die Führung, als Wagner eine Flanke per Kopf verwertete. Die Heimelf hatte durch Scheu eine gute Möglichkeit, er verfehlte aber das Tor. Nach dem Wechsel wogte das Spiel hin und her. Gutzentat erzielte den verdienten Ausgleich mit einem Volleyschuss ins Eck. Die Gäste gingen aber nur vier Minuten später durch ein Eigentor wieder in Führung. Nur wenig später erzielte Bezikofer mit einem trockenen Schuss in den Winkel das 1:3. Öhningen-Gaienhofen zeigte aber im letzten Heimspiel Moral. Schätzle scheiterte mit zwei guten Chancen, und Wäschles Hereingabe verfehlte um Zentimeter einen Mitspieler. Als dann Nico Massler mit einem sehenswerten Volleyschuss den Anschlusstreffer erzielte, wurde es noch mal spannend. Der SV Denkingen sicherte sich jedoch den Auswärtssieg und den zweiten Tabellenplatz.

Tore: 0:1 (18.) Wagner, 1:1 (59.) Gutzentat, 1:2 (63.) Eigentor, 1:3 (69.) Bezikofer, 2:3 (85.) Massler. – SR: Dorss (Markdorf). – Z: 200.

SV Orsingen-Nenzingen

SC Gottmadingen-Bietingen

2:5 (0:1)

Der SV Orsingen-Nenzingen zeigte gegen den SC Gottmadingen-Bietingen eine engagierte Leistung. Bereits in der 5. Minute scheiterte Gästespieler Schmittschneider an Torhüter Stemmer. Nach zehn Minuten setzte Schmittschneider einen Heber über den Torhüter an den Pfosten. In der 29. Minute erzielte Jan Faude das 0:1. In der 35. Minute schoss erneut Jan Faude knapp am Tor vorbei. Nach 40 Minuten zwang Knobelspies per Kopf den Gästetorhüter zu einer Glanzparade. Beim anschließenden Eckball köpfte Schneider an den Außenpfosten. Eine Viertelstunde nach dem Seitenwechsel erzielte Zehender per Freistoß das 1:1. Danach wurde der SC wieder stärker. In der 66. Minute erzielte Gruber das 1:2. In der 68. Minute erhöhte Margraf per Kopfball auf 1:3, nachdem Stemmer den ersten Ball noch abgewehrt hatte. In der 72. Minute wurde den Gastgebern ein Elfmeter versagt, danach schoss Kreiser in aussichtsreicher Position über das Gästetor. In der 79. Minute klärte Stemmer gegen Schmittschneider zur Ecke. Wenig später traf Obert nur den Pfosten. In der 87. Minute traf Knobelspies die Latte des Gästetores, und kurz vor Schluss erzielte Daniel Stemmer per Kopf das 2:3. Gegen eine in den Schlussminuten entblößte SV-Abwehr erzielten die Gäste noch zwei Treffer zum verdienten 5:2-Auswärtssieg. (ks)

Tore: 0:1 (29.) J. Faude, 1:1 (57.) Zehender, 1:2 (66.) Gruber, 1:3 (68.) Margraf, 2:3 (88.) D. Stemmer, 2:4 (90.) Staiger, 2:5 (90.+1) Magro. – SR: Lamanna (Salem). – Z: 130.

SV Allensbach

Hegauer FV

3:2 (2:2)

Im letzten Heimspiel in der Bezirksliga ging der SV Allensbach gegen den Hegauer FV durch Greco in der 1. Minute in Rückstand. Die Partie war ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. In der 10. Minute erzielte Keller den Ausgleich. In der 37. Minute gelang Enz der Führungstreffer zum 2:1. Danach tröpfelte das Spiel bis kurz vor der Halbzeitpause vor sich hin. Nach einem Foulspiel kurz vor dem Allensbacher Strafraum gab es Freistoß für die Gäste, den diese mit dem Pausenpfiff zum 2:2 durch Petschko verwandelten. In die zweite Halbzeit starteten beide Mannschaften wieder ausgeglichen. Bereits in der 53. Minute fiel das 3:2 durch Henningsmeier. Die restliche Spielzeit war geprägt von abwechselnden Angriffen, die aber nicht mehr zu Torerfolgen führten. Der SVA hat in diesem Spiel endlich den „Fluch der zweiten Hälfte“ gebrochen und konnte das 3:2 bis zum Abpfiff halten.

Tore: 0:1 (1.) Greco, 1:1 (10.) Keller, 2:1 (37.) Enz, 2:2 (45.+2) Petschko, 3:2 (53.) Henningsmeier. – SR: Helten (Emmingen-Liptingen). – Z: 80.

FC Anadolu Radolfzell

SV Mühlhausen

1:2 (0:1)

Im Kellerduell begannen beide Mannschaften vor einer großen Kulisse sehr nervös. Der FC Anadolu Radolfzell war spielerisch überlegen, der SV Mühlhausen hielt mit Kampfgeist dagegen und war bei einem Vorstoß in der 22. Minute erfolgreich. Kunemann eroberte den Ball an der Mittellinie und setzte sich mit einer Energieleistung im Alleingang durch – 0:1. Danach verlagerten sich die Hegauer auf die Stärkung der Defensive, während die Einheimischen weiter spielerische Akzente setzten. Den Ausgleich erzielte Cesur in der 70. Minute per Kopf nach einem Eckball, sechs Minuten vor Schluss sorgte Tofahrn mit dem 2:1 für den Siegtreffer und den sicheren Klassenerhalt des SV Mühlhausen.

Tore: 0:1 (22.) Kunemann, 1:1 (70.) Cesur, 1:2 (84.) Tofahrn. – SR: Teufel (Mühlheim a.d.D.). – Z: 200.

Hattinger SV

FC Uhldingen

2:4 (2:1)

Der Hattinger SV war bemüht, das Heft in die Hand zu nehmen, die Gäste hielten gut dagegen. Glück hatte Uhldingen in der 22. Minute, als nach einem schnellen Angriff Seyfried nur den Pfosten traf und Sabuncuo den Abpraller nicht über die Linie brachte. Der HSV erhöhte den Druck, wobei die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte. Als in der 35. Minute nach einem Eckball Gästespieler Sinanovic den Ball mit der Hand auf der Linie klärte und mit Rot vom Platz musste, verwandelte Suker den Strafstoß zum verdienten 1:0. In der 44. Minute war es erneut Suker, der mit einem Schlenzer aus 25 Metern auf 2:0 erhöhte. Als sich der HSV schon in der Halbzeit wähnte, gelang Uhldingen durch Mitko Dimitrov der Anschlusstreffer. Nach der Pause war der HSV wie ausgewechselt und hatte bei zwei Großchancen der Gäste innerhalb einer Minute viel Glück. Kurz darauf verteidigte der HSV-Keeper mit einer Glanzparade die Führung, doch in der 57. Minute stand Dimitrov nach einem Pfostenschuss erneut richtig und verwandelte zum verdienten 2:2. In der 63. Minute hatten die Gäste das Spiel in Unterzahl gedreht. Ein Freistoß von Scheitler brachte den Uhldingern die Führung. In der 78. Minute wieder ein Lebenszeichen des HSV: Kaynar scheiterte mit einem Distanzschuss am Pfosten. Den Schlusspunkt setzte in der 85. Minute Ceesay mit dem Tor zum 2:4-Endstand.

Tore: 1:0 (35./HE) Suker, 2:0 (43.) Suker, 2:1 (45.) M. Dimitrov, 2:2 (57.) M. Dimitrov, 2:3 (62.) M. Dimitrov, 2:4 (85.) Ceesay. – SR: Tietze (Radolfzell). – Z: 120. – Bes. Vork.: Rot (34.) für Sinanovic (FC Uhldingen).