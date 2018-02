Volleyball VfB Friedrichshafen gewinnt auch das 24. Saisonspiel

Die Mannschaft von Trainer Vital Heynen schlägt den kommenden Pokalfinal-Gegner Bühl in der Bundesliga mit 3:0 (25:19, 25:21, 26:24).

Volleyball, Bundesliga

Volley Bisons Bühl

VfB Friedrichshafen

0:3

Mit ein wenig Ladehemmung startete der VfB Friedrichshafen in das Spiel gegen die Volley Bisons Bühl. Die Bühler Abwehr hatte die Außenangreifer Andreas Takvam und David Sossenheimer im Griff, und auch Diagonalangreifer Daniel Malescha, der sein erstes Startsechsdebüt nach überstandener Wadenverletzung feierte, war noch nicht richtig im Spiel. Also setzte Zuspieler Tomas Kocian – ebenfalls aus dem Krankenstand zurück – auf Jakob Günthör und Scott Kevorken. Fünf der ersten acht Punkte machten die Mittelblocker, und Friedrichshafen ging mit einer knappen Führung in die erste technische Auszeit (6:4, 8:7).

Ein blendend aufgelegter Mario Schmidgall setzte seine Angreifer um Iurii Kruzhkov zuverlässig ein. Friedrichshafen machte erstaunlich viele Aufschlagfehler, agierte allerdings sicher in Annahme und Abwehr. Lange gingen die Teams Kopf an Kopf durch den Satz. Zum 14:12 brachte Malescha dann krachend seinen Angriff durch und war nun im Spiel. Dank starker Aufschläge von Kevorken, einer stabilen Feldabwehr und Malescha zog der VfB davon (18:15, 22:17). Sossenheimer blockte und verwandelte gleich den ersten Satzball zum 25:19.

Bühl hatte zu Beginn des zweiten Satzes mehr Zugriff. Die Bisons führten mit 7:5, ehe ein Aufstellungsfehler aufseiten der Gastgeber und ein Ass von Jakob Günthör den Ausgleich und dann die Führung brachten. Kevorken kam zum Aufschlag, setzte den Bühler Annahmeriegel unter Druck und seine Kollegen verwandelten. Erst punktete Sossenheimer aus dem Hinterfeld, dann kam zwei Mal Takvam durch (14:10, 16:12). Athanasios Protopsaltis kam für die Defensive, wehrte gleich den ersten Ball mit einem Hechtsprung ab, und Bühls Starangreifer Masahiro Yanagida verzog (19:15). VfB-Trainer Vital Heynen brachte Philipp Collin und Simon Tischer zum Aufschlag, Protopsaltis machte den ersten Punkt (22:18), und Friedrichshafen brachte mit einem Sossenheimer-Angriff die Linie entlang auch Durchgang zwei ins Ziel (25:21).

Im dritten Satz fand vor allem Magloire Mayaula immer wieder den Weg am VfB-Block vorbei. Friedrichshafen zog zwei Punkte davon – Bühl hatte die Antwort und kam heran (13:10, 13:13). Bis zum 24:24 blieb es offen, ehe Kevorken den zweiten Matchball besorgte. Kocians Aufschlag brachte Bühl in Schwierigkeiten, und erneut Kevorken setzte den Schlusspunkt (26:24). „Das war ein sehr spannendes und aufregendes Spiel“, sagte Heynen. „Ich bin sehr zufrieden, dass die Mannschaft die Aufgabe so gut gelöst hat und Daniel Malescha nach seiner Wadenverletzung so gut zurückgekommen ist.“ (gek)