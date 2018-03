Volleyball VfB Friedrichshafen behält auch in Europa seine weiße Weste

Auch im sechsten Spiel der Gruppenphase in der Champions League blieb der VfB Friedrichshafen ungeschlagen. Die Häfler gewannen in der Türkei gegen Halkbank Ankara mit 3:1 (25:14, 25:21, 24:26, 25:19). Im Spiel, das aufgrund der frühzeitigen Qualifikation beider Teams für die nächste Runde nur statistischen Wert hatte, probierte Trainer Vital Heynen viele verschiedene Spieler aus und hatte nur im dritten Satz das Nachsehen. Im 30. Spiel der laufenden Saison war es wettbewerbsübergreifend der 30. Sieg

Volleyball, Champions League

Halkbank Ankara

VfB Friedrichshafen

1:3

Andreas Takvam, Athanasios Protopsaltis, Philipp Collin, Jakob Günthör, Bartlomiej Boladz, Simon Tischer und Markus Steuerwald überrollten den Gegner förmlich im ersten Satz, waren von Beginn an hellwach in der Defensive. Auch im Angriff klappte fast alles und vor allem Takvam und Protopsaltis verwandelten ihre Bälle (10:7, 17:12). Die Türken hatten in der Annahme Probleme, aber auch im Angriff ging es oftmals über den Block ins Aus oder in den Block von Collin und Protopsaltis (18:12, 21:12). Zehn Satzbälle hatten die Häfler dann und nutzten gleich ihren ersten durch Philipp Collin, der das 25:14 besorgte.

Heynen war zufrieden und nun in Probierlaune. Mit Tomas Kocian und Daniel Malescha für Tischer und Boladz wechselte der Belgier auf zwei Positionen. Später im Satz brachte er Atanasov, Späth-Westerholt und Kevorken und setzte damit alle Spieler seines Teams – David Sossenheimer war nach einer Verletzung in Friedrichshafen geblieben – ein. Und auch diese Truppe machte ihre Sache gut. Mit 25:21 ging auch dieser Satz an Friedrichshafen.

Im dritten Durchgang hielt Ankara dagegen, ließ Friedrichshafen maximal einen Punkt wegziehen und ging zur zweiten technischen Auszeit sogar mit zwei Punkten in Führung (14:16). Der VfB kämpfte sich wieder heran (16:16) und ging durch Takvam in Führung (20:18), doch Ankara blieb dran. Späth-Westerholt besorgte den ersten Matchball (24:23), doch die Türken hatten den längeren Atem und blockten Takvam zu ihrem ersten Satzball (24:25). Malescha setzte den nächsten Angriff ins Aus, Ankara sicherte sich mit 26:24 Satz drei.

Heynen gab seiner Mannschaft ein paar lautere Worte mit auf den Weg in Durchgang vier und seine Mannschaft schien zu verstehen. Der Block funktionierte, im Angriff machten die Häfler weniger Fehler und Malescha kam zum vorentscheidenden 18:15 durch. Kocian fand erst Jakob Günthör durch die Mitte und schließlich zeigte Thilo Späth-Westerholt, dass er es auch im Block kann (23:17). Kocian legte den nächsten Ball auf die Linie und bediente anschließend Malescha, der den Deckel auf den sechsten Sieg im sechsten Spiel der Gruppenphase machte (25:19). (gek)