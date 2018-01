Volleyball VfB Friedrichshafen baut seine Siegesserie aus

Souveräner 3:0-Heimsieg des Bundesliga-Spitzenreiters gegen die Netzhoppers SolWo Königspark KW.

Volleyball, Bundesliga

VfB Friedrichshafen

Netzhoppers KW

3:0

Der VfB Friedrichshafen hat seine eindrucksvolle Siegesserie fortgesetzt und die Netzhoppers SolWo Königspark KW in nur 69 Minuten mit 3:0 (25:16, 25:12, 25:14) besiegt. Vor allem mit starken Blocks und einer gut funktionierenden Verteidigung ließ der amtierende Pokalsieger den Gästen aus Brandenburg keine Chance. Als beste Spieler wählten die Trainer bei KW Zuspieler Luke Herr und beim VfB Außenangreifer David Sossenheimer.

Andreas Takvam, Tomas Kocian und Scott Kevorken waren die neuen Kräfte, die VfB-Trainer Vital Heynen ins Rennen schickte. David Sossenheimer, Jakob Günthör, Bartlomiej Boladz und Markus Steuerwald standen schon am Donnerstag gegen Thessaloniki auf der Platte. Trotz neuer Formation änderte sich nichts am bekannten Spiel. Gleich im ersten Ballwechsel blockte Takvam, Steuerwald verteidigte und Boladz griff an. Der VfB stand sicher in der Feldabwehr und verwandelte noch sicherer seine Angriffe (8:6/16:11).

Theo Timmermann und Björn Andrae brachten den VfB ab und an mit ihren Aufschlägen in Bedrängnis, doch Zuspieler Tomas Kocian fand auch aus schwierigen Positionen seine Angreifer. Ab dem 18:14 fand Kocian vor allem Scott Kevorken und Bartlomeij Boladz. Der Mittelblocker und der Diagonalangreifer machten im Wechsel die Punkte und stellten auf 23:15. Ein Aufschlag von Sossenheimer segelte knapp in Richtung Grundlinie, der Schiedsrichter gab ihn aus und Takvam musste mit einem Angriff über den Block den Satzball besorgen. Wieder war es Boladz, der zum 25:16 verwandelte.

Die Netzhoppers waren mit dem schnellen Spiel des eiskalten VfB zu Beginn des zweiten Satzes überfordert. Takvam blockte zum 7:1 und als kurz darauf Björn Andrae den Ball zum 10:2 für sein Ex-Team ins Aus drosch, war sein Arbeitstag erst einmal beendet. Takvam, Kevorken, Boladz und Kocian trugen sich mit Assen in die Scorerliste ein. Letzterer bediente dazu immer wieder erfolgreich seinen Lieblingsangreifer bis dahin: Scott Kevorken. Jakob Günthör rettete mit einem Sprung in Richtung Bande und Andreas Takvam sorgte für die Satzbälle. Daniel Malescha kam dann für Boladz und machte nach langer Verletzungspause seinen ersten Angriff für den VfB. Der erste Versuch ging daneben, doch Kocian suchte den jungen Diagonalangreifer erneut – 25:12 für den VfB.

Andrae war zurück auf dem Feld, nur der VfB schien in der Satzpause geblieben zu sein. 0:3 stand es und bedurfte ein paar lauterer Worte des Cheftrainers, ehe Friedrichshafen sich berappelte, Günthör zum Ausgleich blockte (4:4) und Steuerwald mit einer herrlichen Rettungstat die erste Führung durch Takvam vorbereitete (5:4). Ab diesem Zeitpunkt klickte es wieder bei den Gastgebern. Die Aufschläger machten Druck, die Verteidigung stand sicher und die Angreifer nutzten fast jede Chance. 16:8 stand es, als Boladz erneut Malescha Platz machte, dem Kocian einige Angriffschancen bot. Thilo Späth-Westerholt kam, griff an und versenkte den Ball unter großem Jubel der Heimfans. Jakob Günthör machte schließlich mit einem Block zum 25:15 den Deckel drauf. „Genau so wollen wir spielen“, sagte VfB-Trainer Heynen. „Das war souverän und wir hatten den Gegner gut unter Kontrolle.“ (gek)