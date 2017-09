Fußball Verrückte Aufholjagd des FC Anadolu Radolfzell

Der FC Anadolu Radolfzell gewinnt ein emotionales Bezirksliga-Spiel zu zehnt nach Rückstand noch mit 4:3 gegen den SV Orsingen-Nenzingen

Fußball, Bezirksliga: Dass des einen Freud’ des anderen Leid sein kann, zeigte die Bezirksliga-Partie zwischen dem FC Anadolu Radolfzell und dem SV Orsingen-Nenzingen auf dem Sportplatz Böhringen am Sonntagabend. Trotz Rückstands und in Unterzahl kämpfte sich Radolfzell zurück ins Spiel und konnte durch einen Treffer in der 90. Minute von Ivan Ilak zum 4:3-Endstand drei Punkte sichern.

Dabei begann die emotionale Partie gar nicht gut für den Aufsteiger aus Radolfzell. Bereits in der 2. Minute traf Lehmann zum 0:1, und nach Schneiders Doppelpack in der 14. und 18. Minute stand es früh 1:3. Als Feldspieler Kedikli sich in der 40. Minute als Torwart probierte und mit der Hand auf der Linie rettete, musste er folgerichtig mit Rot vom Platz. Die Partie schien aus Radolfzeller Sicht gelaufen. Orsingen-Nenzingen verschoss jedoch den Handelfmeter, Anadolu drehte in Unterzahl auf – und gewann am Ende mit 4:3.

„Ehrlich gesagt, hab ich da selber keine rationale Erklärung“, kommentiert ein noch immer sprachloser Anadolu-Trainer Bülent Babür die Aufholjagd seiner Mannschaft in Unterzahl. „Der verschossene Elfmeter, sodass wir im Spiel bleiben konnten und wir dann durch Ilak das 2:3 erzielten und nicht 1:4 hinten lagen, das war entscheidend“, sucht Babür noch nach einer Erklärung für die Überraschung in der Bezirksliga. Der Sieg, er war Balsam für die nach einem rauen Bezirksligastart leicht geschundene Fußball-Seele des FC-Trainers Babür. „Diese Mannschaft hat letztes Jahr 110 Tore gemacht, dieses Jahr sind ihr durch die Bezirksliga Grenzen gesetzt, da müssen wir lernen, emotional damit klarzukommen“, so Babür. Da kommt solch ein Sieg natürlich gerade recht, den Spielern zu vermitteln, nicht aufzugeben, vor allem vor 350 Zuschauern. „Es war ein wahnsinniges Spiel“, schwärmt der Anadolu-Trainer.

Auf der anderen Seite muss der Coach des SV Orsingen-Nenzingen, Ralph Schweizer, die Niederlage in Böhringen erst einmal verdauen. „Mir fehlen da heute noch ein bisschen die Worte“, so Schweizer am Tag nach dem 3:4. „Ich kann es selber nicht so richtig glauben, was sich da abgespielt hat“. Auch Schweizer sieht in dem 2:3 einen der Gründe für das Kippen des Spiels, das sein Team bis dahin sicher in der Hand zu haben glaubte. „Durch einen kapitalen Fehler haben wir Radolfzell zu einem Tor eingeladen, ein zu kurz geratener Rückpass führte zum Anschlusstreffer, und durch diesen haben wir sie wieder zum Leben erweckt“, resümiert Schweizer die Situation.

Schon in Halbzeit mahnte er seine Spieler aus Sorge über eben jenes Comeback, den Gegner nicht ins Spiel zurückkommen zu lassen und „den Deckel draufzumachen“. Am Ende musste Schweizer vom Seitenrand aus zusehen, wie jene Befürchtung zur Realität wurde. „Das ist wie ein Film, der vor einem abläuft“, so Schweizer. Am Ende kommen beide Trainer zum gleichen Ergebnis: So sei er eben, der Fußball.