Fußball Verbandsliga-Trio muss auf die Reise gehen

Der 1. FC Rielasingen-Arlen muss die Bewährungsprobe beim Freiburger FC überstehen. Der FC Singen 04 tritt beim SC Lahr an, der FC 03 Radolfzell spielt beim SC Hofstetten.

Freiburger FC – 1. FC Rielasingen-Arlen (Samstag, 14.30 Uhr). – Der 3:0-Sieg gegen den Kehler FV hat wieder für mehr Selbstvertrauen beim 1. FC Rielasingen-Arlen gesorgt. Nun freuen sich die Hegauer auf die Bewährungsprobe beim Tabellenzweiten Freiburger FC.

Um dort bestehen zu können, muss die bärenstarke Offensive der Breisgauer gestoppt werden, soweit das überhaupt möglich ist. Marco Senftleber ist mit 15 Treffern der herausragende Torjäger der Verbandsliga und kann auch schon sieben Torvorlagen vorweisen. Dazu kommt mit Neuzugang Aslan Ulubiev vom Bahlinger SC ein torgefährlicher Mittelfeldspieler, der auch schon sechsmal getroffen hat. Dazu kommt Rückkehrer Mike Enderle, der es gerade einmal sechs Wochen beim FC Denzlingen ausgehalten hat. Wenn der FFC überhaupt Schwächen hat, dann ist es die Defensive, zumal mit Kevin Senftleber, der große Stabilisator verletzt ausfällt. Auf jeden Fall scheint der FFC mit seiner jungen talentierten Mannschaft auf gutem Weg Richtung Oberliga.

Für Jürgen Rittenauer und sein Team also eine richtig knackige Aufgabe. Hoffnung macht, dass die Hegauer in der letzten Saison dem Favoriten in drei Spielen richtig gut Paroli geboten haben. Am wenigsten beim 2:5 im Dietenbach-Sportpark, aber in den Heimspielen beim 1:2 in der Meisterschaft und im Viertelfinale des Verbandspokals (3:0) sah man richtig guten Fußball von beiden Mannschaften. Auf der Talwiese bangt man noch um Kevin Kling, der sich eine Knieverletzung zugezogen hat. Frank Stark laboriert an den Folgen eines Muskelfaserrisses. Nach der einen oder anderen Enttäuschung in den vergangenen Wochen würde ein Punkt oder gar deren drei sicher für Hochstimmung sorgen. Andererseits kann die Mannschaft in Freiburg ohne Druck aufspielen, denn die Favoritenrolle scheint klar vergeben. (te)

SC Lahr – FC Singen 04 (Samstag, 15.30 Uhr, Stadion Dammenmühle). – Getrübt war die Stimmung bei den Singenern nach der bitteren Niederlage am vergangenen Spieltag in Offenburg mit dem K.o.-Schlag in der 5. Minute der Nachspielzeit. Der Spielplan will es so, dass die Hegauer erneut auswärts antreten müssen – beim SC Lahr, der sich zu einem Verbandsliga-Spitzenteam gemausert hat und mit nur acht Gegentoren die zweitbeste Abwehr der Liga stellt. „Auch bei diesem Spiel gehen wir als klarer Außenseiter an den Start“, gibt sich Sportvorstand Michael Zinsmayer bescheiden und ergänzt: „Wollen wir in Lahr punkten, benötigt es eine sehr gute Leistung wie vor Wochenfrist.“ In Sachen Kampfgeist und Einsatz kann man den Hohentwielern absolut keinen Vorwurf machen. Trainer Vice Barjasic weiß, dass seine Mannschaft „immer an ihre Grenze gehen muss, um zu bestehen“. Allerdings hat das Verletzungspech wieder zugeschlagen. Nach den langfristigen Ausfällen von Pierro und Kabak haben sich weitere Spieler auf unbestimmte Zeit verletzt abgemeldet. „Diese Misere ist eine kleine Katastrophe“, hadert Zinsmayer, baut aber „auf diejenigen, die bislang nicht so oft zum Zug gekommen sind und auf den besonderen Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft“. (mab)

SC Hofstetten – FC 03 Radolfzell (Sonntag, 15 Uhr). – Das verlorene Heimspiel gegen den FC Auggen müssen die Spieler des FC 03 Radolfzell schnell abhaken und nach vorne schauen. Unter der Woche wurde neue Energie getankt, da man für die Saison noch einen langen Atem braucht. Beim FC 03 Radolfzell hat man sich darauf eingestellt, dass es immer wieder Enttäuschungen geben wird, man weiß aber auch, dass es wichtig ist, immer wieder aufzustehen.

Im Auswärtsspiel beim SC Hofstetten treffen am Wochenende zwei Aufsteiger aufeinander, jedoch mit unterschiedlichen Vorzeichen. Radolfzell hat in dieser Runde schon einige Punkte erringen können, während beim Gastgeber aus Hofstetten erst ein Punkt zu Buche steht. Der SC Hofstetten ist fast schon zum Gewinnen verdammt, will er nicht frühzeitig komplett den Anschluss verlieren, denn auf den ersten Nichtabstiegsplatz sind es bereits zwölf Punkte Differenz.

Der FC 03 Radolfzell wird mit neuem Schwung in den Schwarzwald reisen und seine Chance suchen. Mit einem Sieg in Hofstetten wären die Mettnauer weiter im Mittelfeld zuhause. Beim FC 03 Radolfzell weiß man aber auch, dass die Liga sehr ausgeglichen ist und fast jeder jeden schlagen kann. Daher lautet auch in diesem Spiel die Maxime, 100 Prozent zu geben – oder sogar noch ein bisschen mehr. (km)