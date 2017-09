Fußball Verbandsliga-Derby auf der Talwiese

Der 1. FC Rielasingen-Arlen fordert den FC Singen 04 heraus, der FC 03 Radolfzell empfängt den FC Bad Dürrheim.

1. FC Rielasingen-Arlen – FC Singen 04 (Samstag, 15 Uhr). – Beim 1. FC Rielasingen-Arlen freut man sich ganz besonders auf das Derby zu Hause gegen den FC Singen 04, denn inklusive Pokal ist es im elften Pflichtspiel in dieser Saison erst das vierte Heimspiel. Die Zahlen sprechen dabei für den Gastgeber: In fünf Derbys gegen die Hohentwieler in der Verbandsliga blieb die Mannschaft von der Talwiese ohne Niederlage. Allerdings, das wird auf der Talwiese nicht vergessen, waren alle Partien knapp und hart umkämpft.

Die Gastgeber sind sich darüber im Klaren, dass es in diesem Derby keine Favoritenrolle gibt. Auch wenn die Zielsetzungen beider Vereine unterschiedlich waren, sind sie in der Tabelle gerade mal durch einen Punkt getrennt. Tore haben die Hohentwieler sogar mehr erzielt, 19 gegenüber 14 Treffer des 1. FC. Da kommt doch einiges auf die Defensive der Gastgeber zu. Die nötige Balance zwischen eigener Offensive und der Konterstärke der Gäste zu finden, wird vielleicht ein entscheidender Baustein für einen Erfolg sein.

Das nötige Selbstvertrauen konnte sich der 1.FC Rielasingen-Arlen beim Auswärtsspiel in Kuppenheim zurückholen. Mit zwei frühen Toren konnten die Hegauer das Spiel in die gewünschte Richtung lenken und den Rückschlag beim 0:4 in Offenburg somit schnell wettmachen. Interessant ist natürlich auch, dass in beiden Teams Spieler sind, die schon das Trikot des Gegners getragen haben. Zuletzt wechselten Christian Jeske und Dennis Lang nach Saisonstart noch zu den Blau-Gelben, während Rene Greuter im Januar 2016 vom FC Singen 04 zurück auf die Talwiese gewechselt war.

Mit gestärktem Selbstvertrauen geht auch der FC Singen 04 nach dem Heimsieg gegen Neustadt in das brisante Derby. Die Blau-Gelben sind derzeit absolut im Soll und stehen nach acht Spieltagen mit zwölf Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Allerdings ist der Abstand nach unten gering, sodass wirklich jeder Punkt zählt. Die kommende Aufgabe gegen Rielasingen wird eine harte Prüfung für den Aufsteiger, dennoch will man sich nicht kampflos ergeben. „Wir werden versuchen, so gut es geht Paroli zu bieten, und dann schauen wir, was am Ende dabei herauskommt“, sagt Singens Sportvorstand Michael Zinsmayer. „Natürlich ist der 1. FC Rielasingen-Arlen klarer Favorit“, gibt er zu bedenken, doch auch er weiß, dass „jedes Derby seine eigene Geschichte hat, egal wie es in der Tabelle aussieht“. Singens Trainer Vice Barjasic kann wohl auf die meisten Spieler seiner Mannschaft zurückgreifen. Wichtig für den Verbandsliga-Neuling wird vor allem sein, dass die Defensive gut steht und die Gastgeber nicht zur Entfaltung kommen lässt. Beim FC Singen 04 weiß man um die Offensivkraft der Heimmannschaft. Deshalb will man auf keinen Fall zulassen, dass die Rielasinger Angriffsmaschinerie ins Rollen kommt. (te/mab)

FC 03 Radolfzell – FC Bad Dürrheim (Samstag, 15.30 Uhr, Mettnaustadion). – Nach dem wichtigen Radolfzeller Punktgewinn in Endingen kommt nun der FC Bad Dürrheim auf die Mettnau. Dabei sind die Radolfzeller zum ersten Mal in dieser Saison leichter Favorit, stehen die Gäste in der Tabelle doch vier Plätze schlechter da. Die Schwarzwälder könnten mit einem Sieg zwar an Radolfzell vorbeiziehen, jedoch spricht die Auswärtsbilanz gegen die Gäste, die in der laufenden Runde in der Fremde erst einen Punkt gewonnen haben und dies beim Tabellenletzten Hofstetten. Der FC 03 Radolfzell darf die Gäste aber auf keinen Fall unterschätzen und muss voll konzentriert zur Sache gehen, um sich mit einem Sieg etwas von der Abstiegszone in dieser ausgeglichenen Liga absetzen zu können.

Mit Reiner Scheu sitzt beim kommenden Gegner ein ganz erfahrener Trainer auf der Bank. Er ist seit der Saison 2011/12 Coach in Bad Dürrheim. Aber auch der FC 03 Radolfzell hat ein sehr gutes Trainerteam, das für überraschende Entscheidungen steht. So stand am vergangenen Wochenende Andrea Hoxha für Daniel Tkacz im Tor. Auch auf dem Feld gibt es immer wieder wechselnde Aufstellungen, wodurch die Mannschaft schwer auszurechnen ist. Nach derzeitigem Stand sind alle Mann an Bord, wodurch das Radolfzeller Trainerteam die freie Auswahl hat. (km)