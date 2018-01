Volleyball Untersee Volleys wollen kämpfen bis zum Umfallen

Die Radolfzeller Drittliga-Volleyballer wollen beim TV Bliesen ihre Negativserie beenden. Der USC Konstanz tritt bei der SG U.N.S. in Rheinhessen an, der TSV Mimmenhausen beim TV Waldgirmes.

Volleyball, 3. Liga:TV Bliesen – Untersee Volleys TV Radolfzell (Samstag, 20 Uhr). – Nach der bitteren Heimniederlage gegen Waldgirmes wollen die Radolfzeller Untersee Volleys die Negativserie beenden und die ersten Punkte im neuen Jahr einfahren. Personell sieht sich Coach Antonio Bonelli einmal mehr einer schwierigen Aufgabe gegenüber. Verletzungsbedingt fehlen werden definitiv Sascha Helwig, Andreas Schoch, und Waldemar Stier, zudem sind sicher Andi Prein und Zuspieler Robin Baur nicht mit von der Partie. Auch Manuel Prügel wird nicht zur Verfügung stehen. Zudem steht weiterhin ein Fragezeichen hinter den angeschlagenen Spielern Christoph Hilgers und Simon Schoch. Im Hinspiel konnten die Mettnauer die Bliesener mit einer sehr guten Leistung mit 3:1 besiegen. Allerdings stand dem Trainerteam damals der gesamte Kader zur Verfügung.

„So langsam sollten wir anfangen zu punkten, ansonsten wird es eng! Dies wird allerdings aufgrund unseres Verletzungspechs nicht leicht“, so Kapitän Bender. „Mit solch einem dünnen Kader ist es schwer, auf diesem Niveau zu bestehen. Daher werden wir kämpfen müssen bis zum Umfallen, um trotzdem etwas mit nach Hause an den See bringen zu können!“, so Co-Trainer Stephan Jehle. Und auch Bonelli weiß: „Die Hiobsbotschaften reißen im Moment nicht ab, aber das gehört wohl zu dieser Saison. Es liegt jetzt an uns selbst, uns aus dieser Situation herauszuarbeiten!“ (bad)

SG U.N.S Rheinhessen – USC Konstanz (Samstag, 19 Uhr). – Im zweiten Spiel des Jahres geht es für den USC Konstanz erneut um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nach dem deutlichen Konstanzer Hinspielerfolg haben die Gastgeber aus Rheinhessen „definitiv was gut zu machen“, ist sich Spielertrainer Philipp Sigmund sicher. Im Herbst gewann der USC gegen vor allem in der Annahme überforderte Rheinhessen locker mit 3:0. „Ich gehe davon aus, dass sie uns das Leben richtig schwer machen wollen“, so Sigmund. Auch die Videoanalyse der letzten Wochen hat gezeigt, dass Rheinhessen in der Annahme etwas zugelegt hat. Beim USC Konstanz sind bis auf Linus Engelmann, der für das Zweitliga-Team des VfB Friedrichshafen antreten wird, alle an Bord. Das Trainerduo Sigmund und Röhl hat also wieder die Qual der Wahl in Sachen Aufstellung. „Das ist bei einem Kader von 17 Spielern nun mal so“, sagt Röhl, „jetzt wo wir im Abstiegskampf sind, können wir auf die Befindlichkeiten einzelner Spieler leider nicht mehr so viel Rücksicht nehmen“. Mit einem Sieg könnte sich der USC Konstanz deutlich von den Abstiegsrängen entfernen und sich einen kleinen Puffer erarbeiten. (pr)

TV Waldgirmes – TSV Mimmenhausen (Samstag, 20 Uhr). – Elf Spiele, elf Siege: So lautet die Bilanz von Drittliga-Spitzenreiter TSV Mimmenhausen. Und hätte der TSV in Friedrichshafen nicht einen Punkt abgegeben, hätte er sogar eine perfekte Punkteausbeute. Am vergangenen Wochenende konnten die Spieler um Ex-Nationalspieler Christian Pampel eindrucksvoll ihre Stärke beim 3:0-Sieg gegen Verfolger Stuttgart demonstrieren.

Am Samstag geht es nun zum Tabellenvierten TV Waldgirmes. Das Hinspiel hat der TSV zuhause zwar gewonnen, doch Pampel mahnt zur Vorsicht: „Im Hinspiel hat Waldgirmes gut gespielt. Als wir auswechselten, mussten wir einen Satz abgeben. So nebenbei werden wir sie nicht bezwingen.“ Als zusätzlichen Nachteil sieht Pampel die viereinhalbstündige Fahrt nach Mittelhessen an: „Mit müden Beinen ist es schwierig, sofort ein gutes Spiel abzuliefern.“ So warnt er trotz des exzellenten Tabellenplatzes vor zu viel Selbstzufriedenheit: „Das ist gefährlich, da kriegt man schnell eins ausgewischt.“ Dennoch ist er der Überzeugung, dass sein Team die bessere Mannschaft ist, „aber nur, wenn wir gut spielen“.

Pampel wird beim TV Waldgirmes erneut mit einem erweiterten Kader spielen. „Wir werden wieder einwechseln. Wen und wann hängt auch vom Spielverlauf ab. Auch wenn wir einen Punkt verlieren, langfristig ist das der bessere Weg.“ Mit sechs Punkten Vorsprung bei sieben ausbleibenden Spielen hat er genug Luft, um den Spielern Einsatzzeiten zu verschaffen. (tav)