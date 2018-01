Volleyball Untersee Volleys empfangen Tabellenzweiten Kriftel

In der 3. Volleyball-Liga treffen die Radolfzeller Volleyballer auf den TuS Kriftel. Beim USC Konstanz gastiert der Tabellendritte TSV G.A. Stuttgart und der TSV Mimmenhausen spielt zuhause gegen Bliesen.

Volleyball, 3. Liga: Untersee Volleys – TuSKriftel (Samstag, 19 Uhr, Unterseehalle Radolfzell). – Abstiegskandidat gegen Titelaspirant: Die Drittligavolleyballer des TV Radolfzell haben die nächste schwere Aufgabe vor der Brust. Mit dem TuS Kriftel kommt ein Aufstiegskandidat an den See, der durch die Niederlage des TSV Mimmenhausen am vergangenen Spieltag wieder voll ins Meisterschaftsrennen eingegriffen hat.

Indessen blieb das Verletzungspech den Untersee Volleys auch am letzten Spieltag treu. Kapitän Andreas Bender verletzte sich so schwer an der Hand, dass er die nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen wird. Fraglich ist nach wie vor der Einsatz von Sascha Helwig, Simon Schoch, Andi Prein, Freddy Barth und Matthias Vogelgsang. Dafür wird Robin Baur auf der Zuspielposition wieder im Kader stehen. „Wir werden alles in die Waagschale werfen, um dem Gegner das Leben möglichst schwer zu machen“, sagt der Radolfzeller Trainer Antonio Bonelli. „Jeder gewonnene Satz kann am Ende der Saison Gold wert sein.“

Der Co-Trainer der Mettnauer, Stephan Jehle, ergänzt: „Die Spieler, die fit sind, arbeiten die Woche über hart. Man wird sehen, wie wir gegen einen solchen Gegner unter solchen Voraussetzungen dagegenhalten können. Wir haben in der Vergangenheit oft bewiesen, dass wir kämpfen können. In den letzten Spielen hatten wir in engen Sätzen oft Pech, vielleicht dreht sich das ja auch mal.“ (bad)

USC Konstanz – TSV G.A. Stuttgart (Samstag, 19.30 Uhr, Schänzlehalle). – Nach den letzten zwei Siegen hat sich die Lage im Abstiegskampf beim USC Konstanz etwas entspannt. Doch Spielertrainer Philipp Sigmund warnt trotzdem vor allzu großer Leichtsinnigkeit oder gar Zufriedenheit. „Im Grunde hat sich unsere Ausgangsposition überhaupt nicht verändert“, sagte Sigmund vor dem schwierigen Spiel gegen den Tabellendritten aus Stuttgart und führt weiter aus: „Die selbe Punkteausbeute hatten wir auch in der Hinrunde, und da standen wir zum Schluss fast auf einem Abstiegsplatz“. Die Konstanzer Spieler sind also weiter angriffslustig und wollen es in den verbliebenen Spielen deutlich besser machen als im vergangenen Herbst, wo sieben Spiele in Folge verloren wurden. „Vor allem gegen Stuttgart haben wir etwas gutzumachen“, zeigt sich Sigmund kämpferisch. Das Hinspiel ging nach einer der schwächsten Leistungen der Hinrunde mit 0:3 gegen die Landeshauptstädter verloren. Besonders der schwache Aufschlag auf Seiten des USC machte den Stuttgartern das Leben viel zu leicht. „Hier haben wir in der vergangenen Trainingswoche auch noch mal den Fokus gesetzt, um dort vereinzelt Nadelstiche setzen zu können“, so der USC-Spielertrainer.

Aus Konstanzer Sicht fehlt am Samstag voraussichtlich nur Außenangreifer Linus Engelmann. Zwar waren einige Spieler unter der Woche noch gesundheitlich angeschlagen, doch spätestens am Samstag sollten alle wieder voll einsatzbereit sein. (pr)

TSV Mimmenhausen – TV Bliesen (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle BZ Salem). – Nach der Niederlage am letzten Wochenende hat der TSV Mimmenhausen keine lupenreine Weste mehr. Jedoch führt er mit elf Siegen aus zwölf Spielen und mit drei Punkten Vorsprung weiterhin die Tabelle an. Der kommende Gegner des Tabellenprimus in Salem ist der TV Bliesen. Der Tabellenfünfte spielte bis jetzt mit sechs Niederlagen und sechs Siegen eine ausgeglichene Runde. In der Rückrundenbilanz sind die beiden Teams mit je zwei Siegen und einer Niederlage gleichauf. Rechenbeispiele, die die Saarländer gegen den überlegenen Favoriten zu Glanzleistungen motivieren könnten. Schon im Hinspiel rangen sie dem TSV einen Satz ab und konnten bis in die heißen Schlussphasen der Sätze sehr gut mithalten.

„Wir haben uns in Bliesen schwergetan, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir besser spielen“, sagt TSV-Spielertrainer Christian Pampel, denn Bliesen sei eine typische Heimmannschaft, die auswärts nicht die Heimstärke erreiche. Dabei habe sich Pampel auf die Stärke der Gäste vorbereitet, insbesondere den Diagonalangreifer Tobias Merkel und die Außenangreifer habe er ins Auge gefasst. „Das sind schnelle Spieler“. TSV-Spielertrainer Pampel kann am Samstag auf seinen vollständigen Kader zurückgreifen. (tav)

VfB Friedrichshafen II – SG U.N.S. Rheinhessen (Samstag, 15.30 Uhr, ZF Arena). – Vor wenigen Tagen kam die Meldung, dass VfB-Mittelblocker Marc Moosherr für den Rest der Saison ausfällt. Für das Team ist das jedoch kein Grund, vor der Partie gegen die SG U.N.S. Rheinhessen Trübsal zu blasen. „Wir sind frohen Mutes, dass wir trotz Problemen bestehen können“, sagt Mittelblocker Fabian Feiri. Bereits am vergangenen Wochenende hatten die Häfler ersatzgeschwächt in Kriftel eine gute Leistung aufs Parkett gebracht. Nicht zuletzt, weil Spielertrainer Jovan Markovic flexibel ist und von der Diagonalen in die Mitte rotiert war. Am kommenden Wochenende könnte es außerdem eine Schwachstelle im Angriff geben, denn Niklas Stooß musste in dieser Woche das Training wegen Rückenproblemen absagen. Gute Nachrichten gibt es hingegen von der Liberoposition, denn Axel Stöferle ist gut erholt aus dem Urlaub zurück. (gsc)