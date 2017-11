Volleyball Untersee Volleys Radolfzell feiern Derbysieg

Drittliga-Volleyballer von der Mettnau schlagen den USC Konstanz im Kellerduell. Der TSV Mimmenhausen ist weiter souverän an der Spitze

Volleyball, 3. Liga

Untersee Volleys

USC Konstanz

3:2

Die Drittligavolleyballer des TV Radolfzell haben das Derby gegen den USC Konstanz knapp, aber verdient mit 3:2 (31:29; 24:26; 25:15; 18:25; 15:12) für sich entschieden. Es war ein Spiel mit viel Brisanz, da einige Radolfzeller Spieler noch vor einigen Jahren für den USC aufliefen und auch das Trainerteam um Antonio Bonelli und Stephan Jehle viele Jahre für Konstanz tätig war. Fans aus beiden Lagern sorgten für eine volle Halle und eine prächtige Stimmung. Leicht getrübt wurde die Freude aufseiten der Gastgeber durch die Tatsache, dass einige Ausfälle zu verzeichnen waren und nur acht Spieler zur Verfügung standen.

Die beiden abstiegsgefährdeten Nachbarn starteten nervös. Es entwickelte sich zwar ein spannender, aber nicht immer hochklassiger Schlagabtausch. Das Glück war zunächst aufseiten der Untersee Volleys, die den ersten Satz mit 31:29 gewannen. Auch der zweite Durchgang war sehr eng, und viele Fehler prägten das Spiel beider Teams. Diesmal hatte der USC das bessere Ende für sich (24:26). Die Radolfzeller starteten wie ausgewechselt in den dritten Satz. Vor allem das schnelle Spiel über die Mitte funktionierte immer besser, sodass die Gastgeber den Satz mit 25:15 für sich entschieden.

Die Konstanzer gaben sich aber nicht auf und holten mit einer starken kämpferischen Leistung den vierten Durchgang deutlich mit 25:18. In dieser Phase machte sich bemerkbar, dass das Trainerteam der Untersee Volleys kaum Wechseloptionen hatte. So musste einmal mehr der Tiebreak die Entscheidung bringen. Die knapp 300 Zuschauer fieberten dem Showdown entgegen. Die Untersee Volleys gingen schnell mit 4:1 in Führung und spielten ihre Routine aus. Konstanz hielt wacker dagegen, konnte den Vorsprung aber nicht entscheidend verkürzen. Der USC wehrte den ersten Matchball noch ab, doch Andreas Schoch beendete das Match mit einem erfolgreichen Angriff zum 15:12.

„Wir haben kein hochklassiges, aber ein spannendes Spiel gesehen. Die Stimmung war super, und Gott sei Dank haben wir gewonnen. Es war heute sehr schwer mit dieser dünnen Personaldecke. Umso stolzer sind wir, dass wir wichtige Punkte eingefahren haben, um unser großes Ziel, den Klassenerhalt, zu erreichen“, sagte der Radolfzeller Trainer Antonio Bonelli. Sein Gegenüber Agron Jakupi meinte: „Wir hätten einen Sieg eindeutig verdient gehabt, doch die Radolfzeller haben das letztlich mit ihrer Erfahrung gut über die Bühne gebracht.“ (ab)

Untersee Volleys: Bender, S. Schoch, Stier, Holgers, A. Schoch, Weinert, Barth, Dürr. – USC Konstanz: Scheller, Petry, Weisigk, Mundt, Engelmann, Kaltenmark, Hammer, Berger, Rodler, J. Weber, L. Weber, Sigmund.

TSV Mimmenhausen

SV Fellbach II

3:0

Im letzten Heimspiel des Jahres holte sich der TSV Mimmenhausen einen ungefährdeten 3:0 (25:20, 25:21, 25:20)-Sieg gegen den Tabellenvorletzten SV Fellbach II. Im ersten Satz hielten die Gäste mit dem Spitzenreiter gut mit. Ab dem 18:18 hatten sich die Gastgeber jedoch warmgespielt und gaben im Endspurt das Heft nicht mehr aus der Hand. TSV-Spielertrainer Christian Pampel hatte später auch eine Erklärung für den holprigen Beginn: „Wir haben einiges ausprobiert und viel gewechselt. Die Jungs waren nervös. So kamen viele Unsicherheiten rein.“

Auch im zweiten Satz konnten die Gäste lange mithalten und einen Vier-Punkte-Rückstand (12:16) aufholen. Aber nach dem 17:17 spielte das klar besser Team um Pampel den Satz routiniert herunter (25:20). Im dritten Satz kam Kolja Hüther als Ersatz für Pampel. Die Fellbacher schienen über den Wechsel irritiert und lagen schnell mit 1:9 hinten. Sie kämpften sich jedoch auf 13:11 heran, eine umstrittene Schiedsrichter-Entscheidung zum 14:11 ließ den Kampfesmut der Schwaben sinken. Der Satz ging mit 25:20 an den TSV.

Trotz des Sieges war Pampel nicht zufrieden mit der Teamleistung. „Zwar freue ich mich über das 3:0, aber über das ganze Spiel hatten wir zu viele Unsicherheiten. Die gilt es nun zu analysieren“, sagte er. Auf der Gegenseite sah Fellbachs Trainer Michael Dornheim, wie Pampel ehemaliger Nationalspieler, Positives in der Leistung seines Teams: „In den ersten beiden Sätzen konnten wir lange mithalten.“ (tav)

TSV Mimmenhausen: Pampel, Streibl, Lu. Diwersy, Hüther, Le. Diwersy, Ott, Kasprzak, Birkenberg, Schrempp, M. Diwersy, Pilihaci, T. Diwersy.