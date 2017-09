Fußball Unsicherheit spürbar beim SC Konstanz-Wollmatingen

Bei den mit großen Ambitionen in die Landesliga gestarteten Konstanzern muss das Saisonziel nach unten korrigiert werden

Fußball, Landesliga: Das hatte man sich anders vorgestellt beim SC Konstanz-Wollmatingen. An der Spitze wollten die Konstanzer in dieser Runde mitmischen und die Vorbereitung nährte den Optimismus. Die ernüchternde Bilanz nach fünf Spielen: Nur ein Punkt, lediglich die ebenfalls mit Spitzenambitionen gestartete DJK Donaueschingen ist wegen des Torverhältnisses schlechter platziert.

Woran liegt es, dass Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinander liegen? „In erster Linie an der Personalsituation“, erläutert SC-Trainer Mohamed Karaki und konkretisiert: „Gegen Markdorf haben beispielsweise 13 Spieler des Kaders gefehlt – Verletzung, Erkrankung und Urlaub!“ Doch die Konstanzer dezimieren sich auch noch selbst. Bereits vier Mal gab es Gelb-Rot oder Rot. Auch beim FC 08 Villingen II mussten zwei SC-Spieler vorzeitig vom Platz, blieben Karaki ab der 66. Spielminute nur noch neun Spieler. Zwar musste man in Unterzahl das 0:2 hinnehmen, aber dennoch zeigte das Konstanzer Rumpfteam im Villinger Friedengrund Moral und arbeitete sich nochmals auf 1:2 heran. „Spielerisch waren wir mit Villingen gleichwertig“, konnte Karaki zumindest etwas Positives erkennen.

Dennoch stellt sich bei 19 gelben Karten in fünf Spielen auch die Frage, ob die Konstanzer Mannschaft dem nun wachsenden Druck im Tabellenkeller gewachsen ist? „Man spürt natürlich die Unsicherheit, denn das ist für viele eine ganz neue Situation“, so Karaki, der aber ebenso mit Blick auf die erteilten Strafen betont: „Das müssen wir in den Griff bekommen.“ Vom ursprünglichen Saisonziel ist folgerichtig vorerst nicht mehr die Rede, sondern nun gehe es darum, erst einmal aus dem Keller herauszukommen: „Wir sind im Abstiegskampf!“

„Personell entspannt sich die Lage“, hofft Karaki, der von Spiel zu Spiel jeweils mindestens sechs Änderungen in der Anfangsformation vornehmen musste, dass jetzt bald wieder an die Leistungen aus der Vorbereitung angeknüpft werden kann. Und vor allem hofft er darauf, dass die herausgespielten Chancen besser genutzt werden. Am kommenden Sonntag geht es zum FC Furtwangen und Karaki gibt das Ziel klar vor: „Da müssen wir gewinnen!“ Allerdings war der Spielplan bisher auch nicht gerade gespickt mit unlösbaren Aufgaben, denn Salem, Markdorf und die DJK Villingen spielten vor wenigen Monaten noch gegen den Abstieg. Erst in zwei Wochen steht das Heimspiel gegen den Favoriten SC Pfullendorf auf dem Programm. Bis dann sollte der oft zitierte Knoten geplatzt sein, ansonsten droht eine sehr schwierige Runde.