Handball Ungefährdeter Heimsieg für HSG Konstanz II

Die HSG Konstanz II schlägt den TV Oberkirch und hat nun wieder Kontakt zur Tabellenspitze der Südbadenliga.

Handball, Südbadenliga

HSG Konstanz II

TV Oberkirch

28:22 (13:8)

Obwohl die HSG Konstanz II – ohnehin weiter durch Verletzungen dezimiert – durch die Torhüter-Misere bei der Zweitliga-Mannschaft beide etatmäßigen Keeper abgeben musste, war der 28:22 (13:8)-Heimsieg gegen den TV Oberkirch zum Jahresabschluss nie wirklich gefährdet. Damit hat die Zweitliga-Reserve mit nur noch drei Punkten Rückstand auf den Ersten weiter Kontakt zur Tabellenspitze.

Knapp acht Minuten dauerte die erste Abtastphase beider Teams, als Konstanz noch knapp mit 4:3 führte, dann stellte die HSG auf 7:3 (11.) und gab die klare Richtung für ein Spiel vor, das sie zu jeder Zeit dominierte. Oberkirch lag nicht einmal in Führung und musste, als Philipp Kunde drei Tore in Folge erzielte, bald abreißen lassen (11:5/17.). Daran hatte auch Sven Gemeinhardt im Konstanzer Tor, für den als Backup Marci Watzlawek aus der dritten Mannschaft parat stand, großen Anteil. Im Verbund mit einer gut arbeitenden Deckung konnte er am Ende 14 Paraden und fast 40 Prozent gehaltene Würfe verbuchen und bekam dafür ein Sonderlob von Trainer Matthias Stocker: „Er hat seine Sache gut gemacht. Es war ja unser Ziel, die Abwehr im Vergleich zu den letzten Wochen weiter zu verbessern, das ist uns gelungen.“

Aus der sicheren Deckung heraus war es in der Offensive vor allem den bärenstarken Samuel und Jonas Löffler zu verdanken, dass sich die Gastgeber bereits zur Pause einen Fünf-Tore-Vorsprung erarbeitet hatten (13:8). Nach der Halbzeit enteilte Konstanz auf 20:12 (42.), hatte danach jedoch eine Schwächephase zu überstehen, die Oberkirch prompt zum 21:18 (50.) nutzte. „Wir haben wieder große Probleme mit der Verwertung klarster Chancen offenbart“, ärgerte sich Stocker. Doch sein Team gab die richtige Antwort. Gemeinhardt war mit zwei wichtigen Paraden auf dem Posten, dann legte Joschua Braun einen wichtigen Doppelpack zum 23:18 obendrauf und sorgte acht Minuten vor Schluss für die Vorentscheidung.

„Wir haben einfach noch die Schwankungen im Spiel und in der Saison, die wir befürchtet haben“, zog Matthias Stocker ein durchwachsenes Fazit. Er sieht sein Team jedoch auf einem guten Weg und sagt: „Wenn wir uns ein wenig stabilisieren, werden wir schwer zu schlagen sein. Dazu kommen dann die Verletzten langsam zurück.“ Trotzdem will er nichts vom Meisterschaftskampf wissen. „Wir tun gut daran, nur auf uns zu sehen“, macht der 29-Jährige klar.

HSG Konstanz: Gemeinhardt, Watzlawek (Tor); Zeiler (1), Portmann, Oßwald (3), Kunde (9/3), Mack (1), Volz (1), S. Löffler (2), Fehrenbach (1), J. Löffler (3), Merz, Braun (7/2), Mauch.