Regiosport See West Unentschieden im Zweitliga-Kellerduell: Bitterer Punktverlust für die HSG Konstanz

Die Handballer spielen 27:27 im Zweitliga-Kellerduell bei der Eintracht Hildesheim. Ein Siebenmeter in letzter Sekunde kostet den Gästen am Sonntagabend den Sieg.

Handball, 2. Bundesliga: Eintracht Hildesheim - HSG Konstanz 27:27 (13:12)

Beim 27:24 – und nur noch 104 Sekunden zu spielen – sah die HSG Konstanz beim Big-Point-Match schon wie der sichere Sieger aus und sich für einen vor allem in kämpferischer Hinsicht beeindruckenden Auftritt endlich belohnt: wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Doch wie schon so oft in dieser Saison: Fortuna meint es nicht gut. Hildesheim nutzte eine doppelte Überzahl und glich mit einem Siebenmeter nach Ablauf der Spielzeit zum nicht mehr für möglich gehaltenen 27:27 aus.

Tom Wolf wollte nach dem neuerlichen Tiefschlag in letzter Sekunde seinem Trikot an den Leib, Paul Kaletsch schüttelte immer wieder den Kopf und Konstantin Poltrum stand wie bedröppelt im HSG-Tor, in dem Sekunden zuvor der Siebenmeter von Savvas Savvas eingeschlagen war. Ein schmeichelhaftes Remis für die Gastgeber, die in verrückten letzten Spielminuten noch einmal zurückkamen, nachdem sie schon geschlagen und am Boden waren.

Dabei hatte Fabian Schlaich in Unterzahl mit dem 27:24 für ein leidenschaftliches Gästeteam scheinbar alles in trockene Tücher gepackt. Aber Maurice Lungela brachte die Niedersachsen auf zwei Tore heran, Paul Kaletsch rollte der Ball nach einem Fehlpass davon, dann setzte Konstanz einen Versuch am Tor vorbei – Savvas stellte den Anschluss her. Den letzten Angriff wehrten die vier Konstanzer mit wackerem Kampf zunächst durch Konstantin Poltrum ab, der Ball landete jedoch im Aus. Dann, in allerletzter Sekunde: Siebenmeter. Savvas behielt die Nerven und stürzte Konstanz in großen Zorn, das mit den Schiedsrichterentscheidungen der letzten Minuten haderte.

HSG-Cheftrainer Daniel Eblen wirkte dennoch sehr gefasst und meinte ruhig: „Das war ein großer Kampf und ein gutes Handballspiel, nach dem niemand so richtig glücklich ist. Wir waren nicht clever und auch bei der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung der Unglückliche.“

Dabei hatte alles so gut für die Gelb-Blauen vom Bodensee begonnen. Die ansehnliche Anzahl an Konstanzer Schlachtenbummlern, die 700 Kilometer auf sich genommen hatten, machte sich lautstark bemerkbar. Die Anfangsminuten der für beiden Teams so wichtigen Partie waren von großer Nervosität, Fehlern und aggressiven Abwehrreihen dominiert. Keine Mannschaft konnte sich absetzen, bei Konstanz setzte Paul Kaletsch die Akzente, war für die ersten sechs HSG-Tore alleine verantwortlich. Bei Hildesheim traten vor allem Savvas Savvas und Kreisläufer Nikolaos Zoufras immer wieder in Erscheinung. Nach der Pause brachten Felix Krüger und Felix Gäßler frischen Wind ins Offensivspiel der HSG (14:16, 18:16). Beim 25:22 und 27:24 hatte Konstanz schon eine Hand am doppelten Punktgewinn, musste aber auf bitterste Art und Weise hinnehmen, wie der ihnen aus der Hand gerissen wurde. Damit ist die HSG weiter dringend auf Punkte angewiesen. Am Freitag kommt Saarlouis, am Sonntag geht's nach Eisenach.

HSG Konstanz: M. Wolf, Poltrum (Tor); Schlaich, Riedel (3), T. Wolf (4), Oehler, Kaletsch (9/6), Krüger (2), Maier-Hasselmann, Gäßler (3), Jud (1), Berchtenbreiter (3), Schwarz, Klingler (2). – Z: 1472.