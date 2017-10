Ringen Und wieder kommt der Tabellenzweite zum KSV Taisersdorf

Zum Auftakt der zweiten Englischen Woche dieser Saison trifft der KSV Linzgau Taisersdorf erneut auf den Tabellenzweiten

Ringen, Regionalliga: KSV Taisersdorf – KSV Tennenbronn (Samstag, 20 Uhr, Ringerhalle Taisersdorf). – Durch die Niederlage im Linzgau am vergangenen Wochenende musste der AV Sulgen den zweiten Rang an den KSV Tennenbronn abgeben. Wenn man die Tabelle bereinigt und den vorgezogenen Kampf des TuS Adelhausen II abzieht, ist Tennenbronn sogar Tabellenführer. Damit wäre die Konstellation genauso wie im vergangenen Jahr, als die Linzgauer dem damaligen Ersten nur hauchdünn mit 12:13 Punkten unterlagen.

Da an diesem Wochenende die Rückrunde beginnt, ändert sich mit Ausnahme der beiden 75-kg-Klassen gleich in acht Gewichtskategorien die Stilart. Das sorgt natürlich zusätzlich für Spannung und Spekulationen, denn keiner weiß so recht, wie der Gegner auflaufen wird. Aufgrund des Vorrundenergebnisses – der KSV Tennenbronn siegte zu Hause klar mit 23:5 Zählern – sind die Gäste ganz klarer Favorit. Aber auch die Schwarzwälder warnen in ihrem Vorbericht mit dem Hinweis „Der KSV Taisersdorf ist zu Hause eine besondere Macht…“ Nach dem ersten Saisonsieg sind die Linzgauer hoch motiviert und werden auch im einzigen Bezirks-Derby wieder alles geben.

Um 17.15 Uhr trifft die dritte Mannschaft des KSV Taisersdorf auf den AV Hornberg, gegen den in der Vorrunde ein 16:16 erzielt wurde. Nun brennen die Linzgauer auf den ersten Saisonsieg. In der Bezirksliga (18.30 Uhr) versucht die zweite Taisersdorfer Mannschaft gegen die KG Wurmlingen/Tuttlingen endlich den ersten Heimsieg zu schaffen, was gegen den Tabellenvierten sicher nicht einfach werden wird. (fm)