Volleyball USC Konstanz startet optimistisch in die neue Liga

Die Oberliga-Volleyballerinnen des USC Konstanz starten personell verstärkt mit der Partie bei der TSG Wiesloch in die Saison.

Frauen-Volleyball, Oberliga: TSG Wiesloch – USC Konstanz (Samstag, 19.30 Uhr, Helmut-Will-Halle). – Mit 15 Siegen aus 16 Spielen ist der USC Konstanz unter Trainerin Marie Dinkelacker in die Oberliga aufgestiegen. Nun startet die Mannschaft bei der TSG Wiesloch in die neue Klasse. In der gibt es neben einigen personellen Veränderungen im Kader auch im Betreuerteam Neuigkeiten: Wie schon in der Saison 2015/16 bilden Philipp Röhl und Marie Dinkelacker ein Trainerduo. Drei Abgänge aus dem Meisterteam musste der USC hinnehmen: Evelien Haaksman führt ihr Masterstudium in den Niederlanden fort, auch Eline Delcourt zieht es aus beruflichen Gründen weg vom Bodensee. Ein großer Verlust ist auch der studienbedingte Abgang von Mittelblockerin Teresa Münst.

Einem hoffnungsvollen Blick auf die kommende Saison tut dies jedoch keinen Abbruch. So gelang es, drei starke Neuzugänge zu gewinnen. Über die Zusage einer Spielerin, die von 2006 bis 2011 für den USC Konstanz spielte und die letzten Jahre in der 2. Bundesliga und der 3. Liga in Villingen und Offenburg die Bälle versenkte, freut sich das Trainerteam besonders: „Mit Britta Steffens haben wir eine der Topspielerinnen aus dem Bodenseeraum für das Team gewinnen können“, so Philipp Röhl begeistert.

Ein weiterer Coup ist mit der Verpflichtung von Lena Schuh gelungen. Die Außenangreiferin spielte ebenfalls lange für Villingen in der 3. Liga. Eine alte Bekannte und Verstärkung auf der Außenposition ist Alina Hösch, die nach mehreren Jahren beim Schweizer Erstligaverein Pallavolo Kreuzlingen zurück zum USC kommt, wo sie als Jugendspielerin aktiv war.

Röhl und Dinkelacker hoffen auf eine gute Platzierung in der Oberliga. Die Neuzugänge Lena Schuh und Alina Hösch verstärken die Außenposition neben Sofia Griebler und Leonie Martersteig als erfahrene und starke Angreiferinnen. Der Einsatz von Carla Ambrosius ist aufgrund von Verletzung noch fraglich. Auch auf der Mitte ist das Team mit Shirin Weber, Saskia Hemm und den Jugendspielerinnen Johanna Slovik und Eva Dubbins stark besetzt. Mit Leonie Stapel (Diagonal), Angelika Kornblum (Libero) und dem Zuspielduo Jana Lorenz und Britta Steffens ist der starke USC-Kader für die Saison 2017/18 komplett. (pr)