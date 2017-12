Volleyball USC Konstanz empfängt TSV Mimmenhausen zum Derby

Der USC Konstanz trifft zum Hinrundenfinale der 3. Liga auf den TSV Mimmenhausen. Die Untersee Volleys spielen beim Tabellenletzten SG U.N.S. Rheinhessen.

Volleyball, 3. Liga: USC Konstanz – TSV Mimmenhausen (Samstag, 19.30 Uhr, Schänzlehalle). – Zum Abschluss der Hinrunde steht in der Konstanzer Schänzlehalle das Spiel des Jahres für den USC Konstanz an. Zu Gast ist der starke Tabellenführer TSV Mimmenhausen mit Ex-Nationalspieler Christian Pampel als Spielertrainer. „Man darf nicht den Fehler machen und Mimmenhausen nur auf Pampel zu reduzieren“, warnt der Konstanzer Trainer Agron Jakupi. Jakupi hatte die TSV-Mannschaft zuvor über mehrere Jahre selbst entwickelt und das Team von der Verbandsliga bis in Liga drei geführt. Vor der Saison heuerte der Ravensburger nun beim USC an. Doch das ist nicht die einzige Geschichte, die beide Mannschaften verbindet. Ein Großteil der Gästespieler studiert in Konstanz, und so tritt regelmäßig ein Team aus USC- und TSV-Spielern bei Hochschulmeisterschaften an. „Die Mannschaften kennen sich beide sehr gut, daher wird es höchstwahrscheinlich auch keinerlei Überraschungen geben“, ist sich Jakupi sicher, „Mimmenhausen ist als Tabellenführer der klare Favorit, aber wir haben nichts zu verlieren und wollen ihnen das Leben zumindest schwer machen“, so der USC-Trainer weiter.

Vor dem Duell meldeten sich auf Konstanzer Seite fast alle Spieler fit. Bis auf Außenangreifer Niklas Kuhn, der sich noch von seiner Knöchelverletzung erholt, sind alle Spieler einsatzbereit. Hinter Linus Engelmann steht aber ebenfalls noch ein kleines Fragezeichen, da er sich im Training am Finger verletzte. Jakupi hat also abermals die Qual der Wahl. Für gute Stimmung wird auf jeden Fall gesorgt sein, meint USC-Vorstand Harald Schuster. „Wir rechnen schon mit deutlich mehr Zuschauern bei diesem Kracher“, sagt er. (pr)

SG U.N.S. Rheinhessen – Untersee Volleys (Samstag, 19 Uhr, Hans-Kerz-Halle Nieder-Olm). – Beim Duell gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenverbleib wollen die Volleyballer des TV Radolfzell wichtige Punkte einfahren. Zum letzten Spiel der Hinrunde geht es gegen die SG U.N.S. Rheinhessen, die erst ein Spiel gewonnen hat. Die Radolfzeller Mannschaft von Trainer Antonio Bonelli will die durchwachsene Leistung aus dem Spiel gegen den USC Konstanz vergessen machen und möglichst alle drei Punkte mit an den See nehmen. „Das wird ein schweres Spiel. Rheinhessen hat gezeigt, dass sie Spiele eng gestalten können. Außerdem wollen sie zu Hause unbedingt punkten. Wir müssen wieder kämpfen wie zuletzt, aber auch vor allem spielerisch zulegen“, sagt Bonelli.

Personell hat sich die Lage bei den Untersee Volleys etwas entspannt. So wird Sascha Helwig wieder zum Kader gehören, genauso wie Matthias Vogelgsang. Fehlen werden Christoph Hilgers, Patrick Thumm und Andi Prein. „Wir wollen die Hinrunde mit einem Erfolgserlebnis abschließen und dann zusammen mit unseren Fans Weihnachten feiern“, so ein motivierter Kapitän Andreas Bender. „Aufgrund der personellen Situation war es eine schwierige Hinrunde – wir hoffen, dass dies nächstes Jahr besser wird.“ (ab)