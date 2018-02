16.02.2018 16:31 SK Thai-Boxen Überlinger Thai-Boxer bei EM im Ring

Gleich vier Athleten des Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen machen sich am Wochenende auf die Reise nach Mülheim an der Ruhr, um um den Europameister-Titel zu kämpfen. Kristin Schwer, Rudi Schmidt, Murat Inan und Sandra Märte gehen sehr gut vorbereitet in das Turnier, das verbandsoffen ist, aber zu den hochklassigsten Veranstaltungen im Kickboxen gehört