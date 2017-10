Fußball Ü35 des SV Allensbach triumphiert im SBFV-Pokal

Die Ü-35-Mannschaft des SV Allensbach sicherte sich den Titel im Sübadischen Verbandspokal durch einen 3:1-Sieg gegen die SF Ichenheim. Nun spielen die Allensbacher um die Baden-Württembergische Meisterschaft

Fußball: Knapp 100 Zuschauer fanden sich zum Finale des Südbadischen „Ü35“-Verbandspokals in Allensbach ein. Kontrahenten waren der heimische SVA (gelbe Trikots) und die SF Ichenheim. Von Beginn an entwickelte sich auf dem Kunstrasen ein sehr intensiv geführtes Spiel, in dem die Gastgeber früh die Kontrolle übernahmen und sich einige Chancen erspielten. Als nach einer Viertelstunde der Allensbacher Tobias Grägel nur durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden konnte, verwandelte Michael Büche den Strafstoß zur Führung. Danach verflachte die Partie.

Nach der Pause hatten die Gäste mehr Spielanteile und auch einige gute Torchancen. In der 58. Minute erzielte Matthias Fischer mit einem platzierten Weitschuss den verdienten Ausgleich. Schon im Gegenzug traf aber Christian Weber nach einer Flanke per Direktabnahme zur erneuten Führung für Allensbach. Nachdem SVA-Keeper Michael Tams auf der Gegenseite mit einer Glanzparade die Heimelf vor dem erneuten Ausgleich bewahrte, gelang kurz vor Spielende Daniele Paar der Treffer zum 3:1-Endstand. Die Allensbacher spielen nun gegen den Württembergischen Pokalsieger um die Baden-Württembergische Meisterschaft. (kha)