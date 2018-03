Handball TuS Steißlingen zur Kür nach Pforzheim

Handball-Oberligist TuS Steißlingen will am Samstag beim Tabellenzweiten seine Siegesserie ausbauen

Handball-Oberliga: SG Pforzheim/Eutingen – TuS Steißlingen (Samstag, 20 Uhr, Pforzheim). – Nach zuletzt vier Siegen hintereinander will der TuS Steißlingen diese kleine Serie ausbauen und auch vor fremdem Publikum das nächste Spiel gewinnen. Gegner bei diesem Vorhaben ist Drittligaabsteiger Pforzheim, und so wäre ein weiterer Steißlinger Sieg für den TuS Gold wert im Kampf um den Klassenerhalt.

Anders als die Blau-Weißen verlor die SG ihre letzten beiden Spiele gegen Lauterstein und Herrenberg. Dennoch stehen die Pforzheimer mit aktuell 33:15 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz der Baden-Württembergischen-Oberliga. Nach zwei Niederlagen in Folge ist die Mannschaft um Trainer Alexander Lipps allerdings in diesem Spiel zu einem Sieg gezwungen. Trotz der Langzeitverletzung des wichtigsten Pforzheimer Rückraumspielers, Sandro Münch, werden es die Stich-Handballer am Samstag aber alles andere als leicht haben.

Beim Hinspiel überzeugten die Männer aus dem Hegau. Gegen den letztjährigen Drittligisten zeigte die Mannschaft von Trainer Jonathan Stich eine über die 60 Minuten konzentrierte Leistung und gewann am Ende auch verdient mit 31:24. Ohne die verletzten Timo Ströhle und Marvin Storz musste der TuS damals zwar als klarer Außenseiter in die Begegnung gehen, dominierte das Spiel jedoch ab der achten Minute und geriet die gesamte Partie über nicht mehr in Rückstand.

Im Angriff spielte Steißlingen seine Angriffe geduldig aus und fand immer wieder den besser postierten Mitspieler. In der Abwehr lieferten sich die Teams eine regelrechte Schlacht. Dass der TuS dabei 31 Treffer erzielen konnte, ist fast schon eine kleine Sensation. So viele Tore sind bislang noch keiner anderen Mannschaft in dieser Saison gelungen. Außerdem stellt Pforzheim die beste Abwehr der Liga. Deren 3:2:1-Verteidigung hat schon viele Gegner in die Verzweiflung getrieben.

Dies wird auch kommenden Samstag eine erneut große Herausforderung werden, möchte man gegen den derzeitigen Tabellenzweiten ein zweites Mal bestehen. Der TuS wird alles daran setzen müssen, an die Leistung der vergangenen Spiele anzuknüpfen. Dabei sollte wieder volle Konzentration auf die Defensive sowie das schnelle Angriffsspiel gelegt werden, um der kompakt stehenden Abwehr der SG möglichst aus dem Weg zu gehen.

Der TuS kann am Samstag dennoch frei aufspielen und ohne Druck in die Partie gehen. Dafür steht Trainer Jonathan Stich ein breiter Kader zur Verfügung. „Nach den vier tollen Siegen gegen direkte Konkurrenten kommt gegen Pforzheim die Kür. Wir können das Spiel genießen und versuchen, dem Favoriten ein Bein zu stellen. Im Hinspiel haben wir gezeigt, dass wir dazu in der Lage sind“, sagt Trainer Jonathan Stich. (fw)