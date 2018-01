Handball TuS Steißlingen zahlt Lehrgeld

Oberliga-Aufsteiger verliert 26:27 gegen Herrenberg. Die Routine des Tabellenvierten gibt dabei den Ausschlag

Handball, Oberliga

TuS Steißlingen

SG H2Ku Herrenberg

26:27 (12:11)

Der TuS Steißlingen hat nach der schwachen Leistung der Vorwoche dem Tabellenvierten aus Herrenberg über die komplette Distanz alles abverlangt, bis zur 45. Minute lagen die Hegauer sogar zum Teil mit bis zu vier Toren in Front. Am Ende dieses Handballkrimis belohnte sich das junge Team von Jonathan Stich allerdings nicht und musste beim 26:27 beide Punkte an den routinierten Gegner abgeben.

Gute Nachrichten gab es schon vor dem Spiel. Kreisläufer Lennart Sieck meldete sich im Kader zurück, nachdem er zuletzt gegen Plochingen verletzungsbedingt passen musste. Beide Teams waren auf Wiedergutmachung aus, da sie zuvor klare Niederlagen hatten hinnehmen müssen. Folglich begannen sie die Partie nervös, mit etlichen technischen Fehlern. Beim Stand von 3:3 nach zehn Minuten war bereits erkennbar, dass beiden Abwehrreihen und den Torhütern besondere Bedeutung zukommen würde.

Die körperlich überlegenen Routiniers aus Herrenberg legten als erstes einen Gang zu und konnten sich beim 3:5 leicht absetzen. Allerdings war auch schon früh zu erkennen, dass der TuS keinesfalls gewillt war, den Favoriten ziehen zu lassen. Durch einen 5:0-Lauf, in dieser Phase geprägt vom starken Kreisläufer Lennart Sieck und dem treffsicheren Linksaußen Timo Ströhle, ging Steißlingen mit 8:5 in Führung. Die Abwehr stand jetzt aggressiver gegen den starken SG-Rückraum, und die Ballgewinne wurden über Tempospiel, aber auch aus dem Positionsangriff in Tore umgemünzt. Diesen Vorsprung hielt der TuS dann bis zur Halbzeit beim Stand von 12:11.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit dann eine ganz starke Phase der jungen Steißlinger Mannschaft, die auf 16:12 (35.) davonziehen konnte. Alleine der bärenstarke Routinier Tobias Barthold im gegnerischen Tor hielt seine Mannen mit einer Vielzahl von Paraden im Spiel. Steißlingen spielte weiter konzentriert und mit hohem kämpferischen Aufwand und lag mit zwei Toren 19:17 (44.) in Front. Dann allerdings folgte die einzige kleine Schwächephase der Gastgeber, in der sie den Gegner durch eine Vielzahl von eigenen technischen Fehlern nicht nur zurück ins Spiel brachten, sondern sich gar einen 21:24-Rückstand (52.) einfingen.

Mit aller Kraft stemmte sich die Heimmannschaft in der Schlussphase gegen die drohende Niederlage und durch Tore von Maurice Wildöer, Timo Ströhle und Lennart Sieck war der Aufsteiger beim 26:26 knapp zwei Minuten vor Ende des Spiels wieder dran. Allerdings traf Herrenbergs Spielmacher Christian Dürner eine Minute vor Schluss zum 26:27, und Steißlingen konnte in den letzten Sekunden keinen Treffer mehr erzielen. So war die Chance auf wichtige Heimpunkte dahin. Jetzt muss der TuS in der kommenden Woche beim Tabellenletzten Lauterstein unbedingt punkten, will er in der Tabelle nicht ganz nach hinten rutschen. „Die kämpferische Leistung meiner Mannschaft war fantastisch. Schade, dass wir uns nicht belohnen konnten. Die abgezocktere Mannschaft hat leider gewonnen. Aber aus solchen Spielen lernen wir“, sagte der Steißlinger Trainer Jonathan Stich. (mw)

TuS Steißlingen: Leon Sieck, Walter (Tor); S. Maier (1), F. Maier, W. Gaus, Klotz, Biedermann (1), Storz, Euchner, Rothkirch, Ströhle (9/5), L. Sieck (5), Wangler (3), Wildöer (7).