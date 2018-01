Handball TuS Steißlingen will Wiedergutmachung

Die Oberliga-Handballer des TuS Steißlingen empfangen die SG H2Ku Herrenberg und wollen die jüngste Pleite gegen den TV Plochingen vergessen machen.

Handball, Oberliga: TuS Steißlingen – SG H2Ku Herrenberg (Samstag, 20 Uhr, Mindlestalhalle). – Für den TuS Steißlingen steht die nächste schwere Aufgabe auf dem Programm. Nach dem desolaten Auftritt in Plochingen wollen die Hegauer es in eigener Halle besser machen und die Zuschauer mit Tempohandball mitreißen. Allerdings wird das eine enorm schwere Aufgabe, trifft der Aufsteiger doch mit der SG H2Ku Herrenberg auf ein Team, das nur ganz schwer zu bezwingen sein wird.

Die Gäste spielen eine Saison mit Höhen und Tiefen, so musste die SG zuletzt gegen Tabellenführer Baden-Baden eine empfindliche Niederlage im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga hinnehmen und belegt mit 21:13 Punkten nur Platz sechs. Zwar unterlag die SG in eigener Halle nur mit 26:30, allerdings war es nach den Zwischenständen von 18:23 (43.), 18:27 (46.) und 22:30 (55.) eine überraschend klare Sache für den bärenstark aufspielenden Spitzenreiter. Der TuS hat gemischte Erinnerungen an die Partie in der Markweghalle, gab es doch nach zwei Auftaktsiegen in der Hinrunde die erste deutliche Niederlage in der Oberliga, als Steißlingen mit 25:33 unterlag. Allerdings spielte der TuS eine sehr gute erste Hälfte und lag beim Favoriten zur Halbzeit nur mit 14:15 zurück.

Damals bewies der Neuling, dass er an einem guten Tag Chancen hat, der SG Paroli zu bieten. Dazu benötigen die Steißlinger jedoch einen anderen Auftritt als am vergangenen Wochenende, als die Hegauer mit 18:34 gegen den TV Plochingen untergingen. Diese Niederlage wurde unter der Woche aufgearbeitet, und die Blicke richteten sich schnell auf die kommende Aufgabe. Ankommen wird es gegen die Herrenberger insbesondere auf die Abwehr.

Mit durchschnittlich 31 Treffern pro Spiel stellt die SG den drittstärksten Angriff der Liga nach Baden-Baden und Weinsberg und hat mit Ex-Bundesligaspieler Cornelius Maas (99), Marvin Seeger (90) und Christian Dürner (70) gleich drei starke Top-Torjäger in ihren Reihen. Somit muss der TuS unter allen Umständen die Tormaschine bremsen, will er in eigener Halle dringend benötigte, wenn auch nicht erwartete Zähler im Abstiegskampf mitnehmen. Dabei kann Trainer Jonathan Stich auf nahezu alle Spieler zurückgreifen, einzig Kreisläufer Lennart Sieck wird nach seiner Knieverletzung aller Voraussicht nach noch nicht fit sein für die kommende Begegnung.

"Wir sind klarer Außenseiter, doch wir wollen uns unbedingt für das Spiel gegen Plochingen rehabilitieren und eine deutliche Leistungssteigerung an den Tag legen. Zu welchen Leistungen wir an guten Tagen im Stande sind, haben wir diese Saison schon mehrfach bewiesen", sagte Trainer Stich. (mw)