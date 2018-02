Handball TuS Steißlingen verliert gegen Spitzenreiter

Der Aufsteiger TuS Steißlingen muss gegen den Tabellenführer TSV Baden-Baden in der Handball-Oberliga eine deutliche 23:39-Niederlage hinnehmen.

Handball, Oberliga

TSV Baden-Baden

TuS Steißlingen

39:23 (18:10)

Im Hinspiel konnte der TuS Steißlingen gegen den TSV Baden-Baden mit einem 30:30-Unentschieden einen Punkt erkämpfen, und dementsprechend wollten die Hegauer auch an diesem Wochenende möglichst lange mit dem Tabellenführer mithalten. Stattdessen verlor der TuS deutlich mit 23:39 und zeigte dabei einer der schlechtesten Leistungen der ganzen Saison.

TuS-Trainer Jonathan Stich musste in der Partie auf die erkrankten Martin Gaus und Louis Rothkirch verzichten, zudem zog sich Marvin Storz eine Schulterverletzung im Training zu und wird die nächsten Wochen aussetzen müssen. Nichtsdestotrotz wollte der TuS den Favoriten ärgern und agierte von Beginn an mit dem siebten Feldspieler, um so mehr Druck auf die offensive 3:2:1-Abwehr ausüben zu können. So wollte man lange Angriffe spielen und nur die klaren Würfe nehmen. Doch dann passierte genau das Gegenteil: Zu früh wurden die Kreisläufer gesucht und die Gastgeber konnten gleich zu Beginn zwei Würfe im leeren Tor unterbringen. Dementsprechend führte der TVS mit 4:1 (5.). Danach kamen die Hegauer aber besser ins Spiel, was vor allem an der Defensive lag, die zusammen mit Torhüter Leon Sieck gut agierte. So glich der TuS durch Timo Ströhle zum 4:4 (9.) aus und konnte das Spiel bis zum Stand von 9:8 (17.) ausgeglichen gestalten. Aus unerklärlichen Gründen verlor der TuS dann aber den Kopf, spielte reihenweise Fehlpässe und lud Baden-Baden zum Kontern ein. Von 9:8 zogen die Gastgeber mit einem 6:0-Lauf auf 15:8 davon, und es ging nach einer schwachen Steißlinger Vorstellung, die im Angriff von vielen technischen Fehlern und Fehlwürfen geprägt war, mit 18:10 in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit agierte man daher nun nur noch mit sechs Feldspielern, allerdings tat der TuS sich weiterhin extrem schwer mit der unangenehmen 3:2:1-Deckung der Gastgeber. Zwar hielten die Hegauer den Abstand bis zum 23:15 (39.) konstant und ließen ihn zunächst nicht mehr größer werden, von einer Aufholjagd war aber nichts zu sehen. Im Gegenteil, die Steißlinger wirkten weiterhin verunsichert im Angriff und spielten den Gastgebern ein ums andere Mal den Ball einfach in die Hände, was diese durch gnadenlose Tempogegenstöße bestraften. Spätestens beim Spielstand von 25:15 in der 42. Minute war die Begegnung entschieden, und am Ende musste sich der TuS nach einer ganz schwachen und mitunter nicht für die Oberliga tauglichen Leistung mit 23:39 geschlagen geben. „Ich bin schwer enttäuscht von der Leistung und der Einstellung meiner Spieler. Die Fasnachtspause tat uns nicht gut. Man merkt, dass die Prioritäten der Spieler zuletzt nicht auf dem Handball lagen“, so TuS-Trainer Jonathan Stich. Für die Steißlinger gilt es nun, sich schnellstmöglich auf die nächste Aufgaben zu konzentrieren, wartet doch mit dem TV Willstätt ein Gegner von ähnlichem Kaliber. (mw)

TuS Steißlingen: Leon Sieck, Walter (Tor); Biedermann (1), Dreher (3/3), Euchner (2), Gaus (1), Klotz (1), F. Maier (3), S. Maier (1), Lennart Sieck (1), Ströhle (4/2), Wangler (3), Wildöer (3). – Z: 200.