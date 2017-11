Handball TuS Steißlingen verliert beim TSV Weinsberg

Der Oberliga-Aufsteiger TuS Steißlingen unterliegt mit der bisher schwächsten Saisonleistung mit 27:36 beim TSV Weinsberg.

Handball, Oberliga

TSV Weinsberg

TuS Steißlingen

36:27 (15:9)

Wieder einmal musste der TuS Steißlingen am späten Sonntagnachmittag auswärts ran, wieder einmal stand er ohne Punkte da. Beim in allen Belangen überlegenen TSV Weinsberg lag der Aufsteiger bereits im ersten Durchgang mit sechs Toren zurück und auch im zweiten Spielabschnitt spielten die Hegauer miserabel. Dementsprechend verdient verlor der TuS sein zweites Spiel in Folge mit 36:27 und steht nun mit 13:15 Punkten auf Platz acht.

Die lange Auswärtsreise begann mit schlechten Nachrichten, so musste Steißlingen das Spiel ohne den erkrankten Rechtsaußen Thomas Lindner antreten. Zudem fehlte Abwehrspezialist Bastian Dannenmayer, dafür war nach langer Verletzungspause erstmals wieder Philipp Klotz dabei. Zwar erzielte der TuS gleich zu Beginn durch William Gaus das 0:1, dies war jedoch die letzte Führung der Hegauer. Danach übernahmen die Gastgeber das Kommando.

TSV-Torhüter Yannick Hölzl war von Anfang an hellwach und vernagelte gleich das Tor, was aber auch an den schwachen Abschlüssen des TuS lag. So ging Weinsberg schnell mit 4:1 (6.) in Führung. Allein der Steißlinger Defensive war es zu verdanken, dass man sich nicht bereits in dieser frühen Phase der Begegnung einen höheren Rückstand einhandelte (4:2/10.).

Auch in der Folge war es dann immer wieder das gleiche Bild: Der TuS Steißlingen spielte gute Angriffe und fand auch des Öfteren den freien Mann, allerdings blieb die Chancenverwertung katastrophal. Allein vier (!) Strafwürfe vergaben die Gäste teilweise kläglich und der TSV Weinsberg war die abgezocktere Mannschaft. Vor allem Rückraumspieler Sven König und Kreisläufer Rico Reichert ließen die Steißlinger Defensivleute teilweise wie Schuljungen aussehen. So zog Weinsberg bis zur Pause stetig auf 15:9 davon.

Die bis dato schlechteste Saisonleistung der Steißlinger hatte folgerichtig zu diesem hohen Rückstand geführt, und Trainer Jonathan Stich konnte überhaupt nicht zufrieden sein. Dennoch wollten die Hegauer nicht aufgeben und kämpfen. Im Angriff schlossen die Steißlinger jedoch weiter nur halbherzig ab und auch die Abwehr offenbarte nun immer wieder zu große Lücken. Weinsberg nutzte diese sogleich und bestrafte die lethargisch wirkenden Hegauer mit eiskalter Chancenverwertung. Innerhalb von nur sechs Minuten zogen die Gastgeber von 15:10 auf 20:11 (37.) davon, und das Spiel war nahezu gelaufen. Beim Stand von 25:15 versuchte TuS-Trainer Stich dann nochmals, an seine Mannen zu appellieren, die Partie mit Anstand zu Ende zu spielen. Mit einer offenen Manndeckung gelangen den Steißlingern noch einige Ballgewinne, so ließen die Gäste den Abstand wenigstens nicht mehr größer werden. Am Ende verlor der Aufsteiger aus dem Hegau dann auch in der Höhe völlig verdient mit 27:36 und geht nun mit erheblichen Druck ins letzte Heimspiel dieses Jahres.

In zwei Wochen trifft Steißlingen auf den derzeitigen Tabellenletzten SV Remshalden (9:19 Punkte) und muss dieses wichtige Spiel gegen den direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg mit aller Macht gewinnen. Dazu benötigt es aber von allen Spielern eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum Auftritt gegen den TSV Weinsberg, da man mit einer vergleichbaren Leistung kein Blumentopf in der Oberliga gewinnen wird. (mw)

TuS Steißlingen: Leon Sieck, Walter (Tor); S. Maier (3), Lennart Sieck (2), M. Gaus (6/1), W. Gaus (4/3), Dreher (1), Klotz (1), Nägele (3), Biedermann, Storz (1), Rothkirch (4), Wildöer (2). – Z: 300.