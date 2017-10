Handball TuS Steißlingen tankt auswärts Selbstvertrauen

Vor den Heimspielen am Samstag und dem folgenden Mittwoch gewinnt der Oberliga-Aufsteiger beim TSV Blaustein mit 31:30

Handball, Oberliga

TSV Blaustein

TuS Steißlingen

30:31 (16:18)

Mit einem Fanbus war der TuS Steißlingen zum TSV Blaustein gefahren und konnte nach einer intensiven und spannenden Partie die zwei Punkte aus der gegnerischen Halle entführen. Dank einer starken Schlussphase gewann das Team von Trainer Jonathan Stich mit 31:30 und steht nun mit 9:7 Punkten auf dem siebten Platz in der Oberliga. Den besseren Start erwischten aber die Gastgeber, der durch zwei Treffer von Spielertrainer Jan-Marco Behr mit 2:0 in Führung ging. Die Steißlinger wirkten noch etwas unkonzentriert, vor allem in der Abwehr agierten die Hegauer viel zu passiv. Im Angriff lief es umso besser, und insbesondere das Zusammenspiel zwischen dem Rückraum und Kreisläufer Lennart Sieck funktionierte wie in den Spielen zuvor hervorragend. Lennart Sieck war es dann auch, der nach neun Minuten zum 5:5 ausglich.

Blaustein hatte jedoch immer wieder die passende Antwort parat. Steißlingen gelang es nicht, die Abwehr dichtzuhalten, und der TSV war sowohl aus dem Rückraum als auch über den Kreis erfolgreich. So zogen die Hausherren etwas davon, ehe Stich beim Stand von 11:8 seine erste Auszeit nahm. Diese zeigte Wirkung und der TuS begann, sich in der Defensive wieder richtig zu bewegen. Zudem zeigte Torhüter Dominik Walter einige wichtige Paraden. So konnte Steißlingen nun auch sein Tempospiel besser aufziehen und durch einen Doppelschlag von Linksaußen Manuel Dreher zum 12:12 (20.) ausgleichen. Nun lief es so richtig für den TuS, der auf 14:18 (27.) davonzog, ehe es beim Stand von 16:18 in die Kabinen ging.

Der TuS verschlief ebenso wie im ersten Spielabschnitt auch die Anfangsphase der zweiten Hälfte. Zwar erhöhte Lennart Sieck nochmals auf 17:20, doch mit einem 4:0-Lauf ging Blaustein mit 21:20 (38.) in Führung. Das hatten sich die Steißlinger aber selbst zuzuschreiben, leisteten sie sich in dieser Phase des Spiels zu viele technische Fehler im Angriff und verrannten sich zu sehr in Einzelaktionen. Die Begegnung blieb weiterhin eng, und bis zum 24:24 (48.) konnte sich keines der Teams absetzen. Blaustein wirkte jedoch konzentrierter als Steißlingen und ging durch zwei Treffer von Philipp Frey mit 27:24 (51.) in Front.

Doch wie es scheint, braucht der TuS in dieser Saison erst einen etwas größeren Rückstand, um richtig wach zu werden. Während bei Blaustein sichtlich die Kräfte schwanden, Steißlingen eine Schippe drauf und kämpfte sich durch eine gute Abwehr auf 27:27 heran. Kurze Zeit später brachte Rückraumspieler Louis Rothkirch die Gäste wieder mit einem Tor in Führung (28:29/56.), ehe Maurice Wildöer sogar noch auf 28:30 erhöhte. Zwar kam Blaustein auf 30:31 noch heran, doch Steißlingen blockte den letzten Wurf der Gastgeber ab und feierte einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt.

„Das war eine wahnsinnige Willensleistung meiner Mannschaft. Einmal mehr haben wir ein Spiel in den letzten zehn Minuten noch umgebogen. Auswärtssiege sind besonders wertvoll für uns und geben sehr viel Selbstvertrauen. Das wollen wir nun in die nächste englische Woche mitnehmen“, sagte TuS-Trainer Jonathan Stich erleichtert. Jetzt gilt es für den TuS, sich auf die kommenden Aufgaben zu konzentrieren. So spielen die Hegauer zuerst am Samstag zu Hause gegen Mitaufsteiger TSV Amicitia Viernheim, ehe sie an Allerheiligen die SG Pforzheim/Eutingen zu Gast haben. (mw)

TuS Steißlingen: Leon Sieck, Walter (Tor); S. Maier (1), M. Gaus (1), Lennart Sieck (6), Dreher (4), Ströhle (1/1), Kornmayer, Biedermann (6), Rothkirch (2), Storz, Wildöer (10/1). – Z: 750.