Handball TuS Steißlingen steht vor der hohen Hürde Herrenberg

Die Handballer des TuS Steißlingen sind als Oberliga-Aufsteiger zu Gast beim langjährigen Drittligisten SG H2KU Herrenberg.

Handball, Oberliga: SG H2Ku Herrenberg – TuS Steißlingen (Samstag, 20 Uhr, Markweghalle Herrenberg). – Im dritten Spiel der Oberligasaison trifft der TuS Steißlingen auf den bis dato wohl klangvollsten Namen. Mit der SG H2Ku Herrenberg haben die Hegauer einen langjährigen Drittligisten als Gegner, welcher auch gerne dort wieder hin möchte und somit einen Sieg gegen den Aufsteiger als Pflicht sieht.

Nach etlichen Jahren in der dritten Liga geht der Gäuclub in seine zweite Oberligasaison, wobei die SG zu den Topfavoriten auf den Aufstieg zählt. Diese Favoritenstellung untermauerte Herrenberg gleich im ersten Saisonspiel mit einem 32:28-Auswärtssieg beim sehr heimstarken TVS Baden-Baden. So scheint der Vorjahresdritte der Oberliga gewillt zu sein, die letztjährige Auswärtsschwäche (10:20 Punkte) zu überwinden. Ein Blick auf die Heimtabelle der vergangenen Saison zeigt, dass es quasi nichts zu holen gab in der Herrenberger Markweghalle: 15 Spiele, 14 Siege, ein Unentschieden, keine Niederlage lautete die SG-Heimbilanz.

Somit wartet auf den TuS eine Mammutaufgabe bei der Mannschaft von Neu-Trainer Alexander Job. Herausragende Akteure bei der SG sind der ehemalige Bundesligaspieler Cornelius Maas und Rückkehrer Christian Dürner. „Für unseren kleinen Verein ist es eine tolle Sache, gegen einen Club wie die SG anzutreten. Das ist ein sehr professionell geführter und ambitionierter Verein: Ein ganz anderes Kaliber als wir bisher gewohnt waren“, blickt TuS-Trainer Jonathan Stich auf das Spiel.

Trotz allem haben die beiden Auftaktsiege der Steißlinger gezeigt, dass sich der TuS an guten Tagen vor keiner Mannschaft in der BWOL verstecken muss. Beide bisherigen Gegner taten sich mit der aggressiven Abwehr und dem Tempospiel der Hegauer sehr schwer. Daran will das junge Steißlinger Team auch in der Begegnung gegen Herrenberg anknüpfen und möglichst lange mit dem vermeintlich übermächtigen Kontrahenten mithalten. Verbesserungspotenzial gibt es allerdings weiterhin im Angriffsspiel. Gegen die kompakte Abwehr der Herrenberger wird eine deutliche Leistungssteigerung notwendig sein, um gegen die routinierten Gastgeber auch nur einen Hauch einer Chance zu haben. Dabei ist aufgrund einiger kleiner Blessuren noch nicht klar, wer alles am Wochenende im Team der Steißlinger mitwirken kann.

„Wir sind mit unseren bisherigen vier Punkten voll im Soll. Daher können wir die Aufgabe ganz entspannt angehen. Wir wollen einmal mehr ein sehr unangenehmer Gegner sein und den Favoriten so lange wie möglich ärgern“, gibt Stich die Marschroute für die Begegnung gegen Herrenberg vor. (mw)