Handball TuS Steißlingen schwach in der Abwehr, harmlos im Angriff

Die Oberliga-Handballer des TuS Steißlingen haben beim Mitaufsteiger NSU Neckarsulm verdient mit 27:31 verloren

Handball, Oberliga

NSU Neckarsulm

TuS Steißlingen

31:27 (13:12)

Dabei musste die Mannschaft von Trainer Jonathan Stich ohne die verletzten William Gaus und Marvin Storz sowie den verhinderten Martin Gaus auskommen und mit nur zwölf Spielern die weite Fahrt nach Neckarsulm antreten. Zu Beginn merkte man jedoch noch wenig von dem dezimierten Kader. Hinten stand der TuS die ersten paar Angriffe gut und konnte einige Angriffsversuche vereiteln. Auch vorne lief es gut, und insbesondere das Zusammenspiel mit Kreisläufer Lennart Sieck funktionierte nicht schlecht. So gingen die Steißlinger schnell mit 1:3 (4.) in Führung.

Vielleicht waren sich die Hegauer zu sicher, denn nach und nach ließen sie Neckarsulm durch eigene Unkonzentriertheiten ins Spiel kommen. Im Tempospiel zeigte Steißlingen wieder einige technische Fehler, und auch in der Defensive agierte der TuS gegen den wurfgewaltigen NSU-Rückraum zu passiv. Insbesondere den elffachen Torschützen Fabian Göppele bekamen die Gäste nicht in den Griff. Trotz allem konnte der TuS mit einer weiterhin soliden Angriffsleistung dagegenhalten.

Nach einer knappen Viertelstunde war die Partie beim Stand von 7:7 ausgeglichen, ehe Göppele die Gastgeber zum ersten Mal mit 8:7 in Front brachte. Zwar konnten die Steißlinger danach durch Maurice Wildöer und Thomas Lindner wieder mit einem Tor in Führung gehen, aber nach einem Doppelschlag von Göppele lag die NSU wieder mit 10:9 (23.) vorne. Diese Führung sollte dann auch bis zum Ende Bestand haben. Trotz dieser schlechten Leistung ging es beim Stand von 13:12 in die Halbzeit, und es war für die Hegauer noch alles im Bereich des Möglichen.

Den Start in die zweite Hälfte verschliefen die Steißlinger wie so oft in dieser Saison. Vorne schlossen die Hegauer überhastet ab und luden die Gastgeber zum Tempogegenstoß ein. So zogen die Neckarsulmer schnell auf 15:12 (33.) davon, doch Steißlingen konnte zunächst dagegenhalten und auf 15:14 (35.) verkürzen. Dies nützte aber alles nichts, denn egal in welcher Formation der TuS in der Defensive agierte, Neckarsulm fand immer die passende Antwort darauf. So stand es knapp 20 Minuten vor dem Ende 20:16. Diesen Vier-Tore-Vorsprung verwalteten die Neckarsulmer clever.

Zwar kam nach schönen Treffern von Linksaußen Timo Ströhle zum 26:23 (52.) noch etwas Hoffnung auf, doch spätestens beim Stand von 29:24 vier Minuten vor Abpfiff brauchten die Hegauer schon ein Wunder, um dieses Spiel doch noch umzubiegen. Schlussendlich verlor der TuS verdient mit 27:31 und muss diese Niederlage nun schnellstmöglich abhaken, da mit dem TV Weilstetten am nächsten Samstag ein gewaltiger Brocken wartet.

„Heute haben uns die Alternativen im Rückraum gefehlt. Nur zwölf Tore von Rückraumspielern – davon elf allein von Maurice Wildöer – waren deutlich zu wenig. Ich hoffe, dass wir nächste Woche wieder aus den Vollen schöpfen können“, analysierte Trainer Jonathan Stich das Spiel und blickte bereits auf die nächste Aufgabe. (mw)

TuS Steißlingen: Leon Sieck, Walter (Tor); S. Maier (1), Dannenmayer, Lennart Sieck (4), Lindner (6), Dreher, Nägele, Biedermann, Ströhle (4/1), Rothkirch (1), Wildöer (11/3). – Z: 150