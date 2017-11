Handball TuS Steißlingen schlägt SG Pforzheim/Eutingen

Die Oberliga-Handballer des TuS Steißlingen haben gestern Abend ihr Heimspiel vor 500 Zuschauern gegen die SG Pforzheim/Eutingen mit 31:24 (14:11) gewonnen.

Nach dem 0:1 durch einen Siebenmeter nahmen die Gastgeber das Heft in die Hand und setzten sich schnell auf drei Tore ab (6:3/15.). Diesen Vorsprung nahmen die Steißlinger auch mit in die Pause (14:11). Im zweiten Abschnitt bauten die Gastgeber ihre Führung nach dem 15:12 (35.) sukzessive aus, ehe Pforzheim/Eutingen wieder bis auf drei Treffer herankam (23:20). Danach zog die Mannschaft von Trainer Jonathan Stich mit vier Treffern in Serie vorentscheidend auf 27:20 (55.) davon, sodass der Aufsteiger aus dem Hegau seinen fünften Sieg im zehnten Spiel feiern konnte.