Handball TuS Steißlingen ohne Chance beim TV Willstätt

Mit dezimiertem Kader kassiert der Aufsteiger aus dem Hegau seine erste deutliche Niederlage in der noch jungen Oberliga-Saison

Handball, Oberliga

TV Willstätt

TuS Steißlingen

32:22 (13:9)

Ohne die verletzten William Gaus, Marvin Storz und Maurice Wildöer ging der TuS Steißlingen mit nur elf Spielern in die Partie beim Favoriten aus Willstätt. Die körperlich überlegenen Gastgeber stellten eine extrem defensive 6:0-Abwehr, und Steißlingen tat sich sehr schwer, sich gegen diesen Defensivverbund Chancen zu erspielen. Die Gäste-Abwehr arbeitete aber wie gewohnt gut und so war das Spiel zu Beginn offen 4:2 (10.). Allerdings unterliefen dem TuS über das ganze Spiel hinweg immer wieder unnötige technische Fehler, die Willstätt eiskalt ausnutzte. Zudem vergaben die Gäste einige freie Würfe, sodass der TV sich einen Vier-Tore-Vorsprung zum 7:3 (17.) erspielte. Bei diesem Rückstand für den TuS pendelte sich das Spiel ein. Steißlingen deckte weiter gut in der Abwehr, fand aber weiter kaum eine Lücke im Angriff. So erzielten die Hegauer vor der Pause nur neun Tore, waren jedoch beim Stand von 13:9 noch weiter in Schlagdistanz.

Auch in der zweiten Hälfte spielte der TV Willstätt seine Angriffe konsequent aus. So konnte Steißlingen sein gutes Tempospiel nicht entfalten und rieb sich quasi dauerhaft gegen die 6:0-Abwehr der Gastgeber auf. Dies nutzte Willstätt, um den Vorsprung weiter auszubauen (17:10/38.). Danach versuchte es TuS-Trainer Jonathan Stich mit einer doppelten Manndeckung, was den TV allerdings auch nicht wirklich in die Bredouille brachte. Im Angriff lief weiter nicht viel zusammen bei den Hegauern, so fehlte vor allem die Durchschlagskraft aus dem Rückraum gegen die hart verteidigenden Gastgeber. Zudem leistete sich der TuS zu viele technische Fehler und spielte viele Fehlpässe, was zum Teil der ungewohnten Aufstellung geschuldet war.

Willstätt war nun richtig in Spiellaune und spätestens beim 24:14 (46.) war die Begegnung entschieden. Am Ende verlor der TuS verdient mit 22:32 und belegt mit 5:7 Punkten Rang neun. „Mehr war mit den wenigen verbliebenen Spielern leider nicht drin. Wir haben phasenweise ganz gut mitgespielt, aber um über ein ganzes Spiel hinweg mithalten zu können, haben die Wechselmöglichkeiten gefehlt. Das Wichtigste war, dass sich kein weiterer Spieler verletzt hat“, sagte Stich. Nun stehen für den Aufsteiger die Wochen der Wahrheit bevor. So spielen die Steißlinger in den nächsten drei Spielen gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Los geht es mit dem Heimspiel am kommenden Samstag, 20 Uhr, gegen den Tabellenzwölften TSB Schwäbisch Gmünd. (mw)

TuS Steißlingen: Leon Sieck, Walter (Tor); S. Maier (2), M. Gaus (2), Lennart Sieck (5/1), Dreher(2), Ströhle (6/1), Biedermann (2), Kornmayer(1), Dannenmayer (1), Rothkirch (1).