Frauenhandball TuS Steißlingen klarer Favorit gegen Ottenhöfen

Die Südbadenliga-Handballerinnen des TuS Steißlingen empfangen am Sonntag das Schlusslicht ASV Ottenhöfen in der Mindlestalhalle

Frauenhandball, Südbadenliga: TuS Steißlingen – ASV Ottenhöfen (Sonntag, 16.30 Uhr, Mindlestalhalle). – Nach der hervorragenden Hinrunde wollen die Südbadenliga-Handballerinnen des TuS Steißlingen auch im neuen Jahr ihre Spitzenposition verteidigen und dabei attraktiven Handball zeigen. So geht die Mannschaft von Trainer Christian Kern als klarer Favorit in die Begegnung gegen den Aufsteiger ASV Ottenhöfen.

Der ASV kam als Neuling aus der Landesliga Nord, wo er sich mit 44:2 Punkten souverän den Meistertitel gesichert hatte. Doch der Sprung von der Landes- in die Südbadenliga ist kein kleiner, was die Mannschaft von Trainer Wolfgang Harter in der Hinrunde zu spüren bekam. Mit nur einem Sieg aus acht Spielen steht der ASV zusammen mit dem TV Lahr am Ende der Tabelle und benötigt dringend Punkte im Abstiegskampf.

So ist der TuS Steißlingen auch in diesem Spiel wie so oft schon in dieser Spielzeit der klare Favorit, und alles andere als ein Sieg wäre wohl eine große Überraschung. Mit dem deutlichen Erfolg vor der Winterpause gegen den direkten Konkurrenten BSV Sinzheim (42:27) wurde ein klares Zeichen an die Konkurrenz gesendet, dass die Meisterschaft in dieser Saison nur über den TuS geht. Dennoch sollten die Hegauerinnen den kommenden Gegner keinesfalls unterschätzen, da ansonsten ein böses Erwachen droht. Um den Sieg einzufahren, benötigt der TuS wie in den Partien zuvor eine gute und aggressive Abwehr, um sein starkes Tempospiel umsetzen zu können. Im Positionsangriff sollten dann leichte technische Fehler tunlichst vermieden werden, mit vielen Kreuzungen sollten die Hegauerinnen versuchen, die Defensive des ASV auf Trapp zu halten. Bis auf Corinna Martin kann Trainer Christian Kern auf den vollen Kader zurückgreifen. Auch Neuzugang Selin Gaus vom SV Allensbach wird ihr Debüt im TuS-Trikot geben.

„Wir wollen unsere Spitzenposition behaupten und mit einem Sieg in das neue Jahr starten. Dafür müssen wir aber von Beginn an hellwach sein“, gibt TuS-Trainer Christian Kern die Marschroute vor. (mw)