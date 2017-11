Handball TuS Steißlingen hofft auf Wiedergutmachung

Nach der Niederlage in Neckarsulm empfangen die Oberliga-Handballer aus dem Hegau den TV Weilstetten zum Aufsteigerduell.

Handball, Oberliga: TuS Steißlingen – TV Weilstetten (Samstag, 20 Uhr, Mindlestalhalle). – Ein schwerer Brocken wartet auf den TuS Steißlingen am kommenden Samstag in der heimischen Mindlestalhalle. Nach der unnötigen 27:31-Niederlage gegen die NSU Neckarsulm treffen die Hegauer nun auf den TV Weilstetten, Aufsteiger aus der Württembergliga Süd.

Die Füchse, wie sich die Oberliga-Mannschaft aus Weilstetten selbst nennt, sind ebenfalls wie der TuS Steißlingen gut gestartet und behaupten sich im ersten Jahr in der Oberliga nach rund einem Drittel der Saison mit 13:7 Punkten auf einem hervorragenden sechsten Tabellenplatz. Auch am vergangenen Wochenende zeigten die Schwaben im Fuchsbau zu Weilstetten beim 27:27 gegen den aktuellen Tabellenführer TVS Baden-Baden eine erneut sehr starke Leistung und konnten sich einen weiteren Punkt sichern. Auch in Willstätt, beim aktuell Tabellenzweiten, ging es sehr knapp zu, als die Gäste lediglich mit einem Tor Unterschied (25:26) verloren. So zog Weilstetten nur zweimal den Kürzeren und steht mit drei Unentschieden sowie fünf Saisonsiegen zurecht so weit vorne in der Tabelle. Mit durchschnittlich 29,8 Treffern pro Spiel stellt Weilstetten zudem den drittbesten Angriff der Liga knapp hinter dem TVS Baden-Baden (32,8) und dem TSV Weinsberg (32,0). Daher geht Steißlingen als klarer Außenseiter in die Begegnung und braucht schon eine ähnliche Leistung wie gegen die SG Pforzheim/Eutingen, um eine Chance gegen die starken Schwaben zu haben.

Mit einem Auftritt wie zuletzt gegen die NSU Neckarsulm braucht der TuS hingegen gar nicht erst antreten zu wollen. Blutleer und ohne die nötige Aggressivität präsentierte sich Steißlingen gegen die NSU. Daher will die Mannschaft von Trainer Jonathan Stich gegen den TV Weilstetten Wiedergutmachung betreiben. Dazu benötigt der TuS wieder eine deutlich bessere Abwehr, da Weilstetten als Kollektiv überzeugt und jeder Spieler torgefährlich ist. Dass sie dazu in der Lage sind, zeigten die Steißlinger bereits des Öfteren in dieser Saison, allerdings konnten sie diese Leistung noch nicht konstant abrufen. Aus der Abwehr müssen die Hegauer dann schnell umschalten, da Weilstetten eine extrem unangenehme und aggressive 3:2:1-Defensive spielt, die schon so manchen Gegner an den Rand der Verzweiflung gebracht hat. So braucht der TuS schon einen Sahnetag, um gegen den Mitaufsteiger bestehen zu können, allerdings konnte Steißlingen vor allem gegen Mannschaften aus den oberen Tabellenregionen für die eine oder andere Überraschung sorgen.

„Ich bin gespannt, welches Gesicht meine Mannschaft dieses Wochenende zeigen wird. Die hässliche Fratze von Neckarsulm oder das strahlende Siegerlächeln vom Spiel gegen Pforzheim. Ich hoffe unsere Heimkulisse animiert die Jungs zu Zweiterem“, sagt der Steißlinger Trainer Jonathan Stich vor dem wichtigen Heimspiel. (mw)