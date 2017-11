Handball TuS Steißlingen gefällt die Außenseiterrolle

Der TuS Steißlingen ist am Sonntag zu Gast beim TSV Weinsberg und kann dort befreit aufspielen.

Handball, Oberliga: TSV Weinsberg – TuS Steißlingen (Sonntag, 17.30 Uhr). – Nach der bitteren 27:31-Niederlage gegen die TSG Söflingen tritt die Oberligamannschaft des TuS Steißlingen erneut am Sonntagnachmittag an. So will die Mannschaft von Trainer Jonathan Stich den klaren Favoriten TSV Weinsberg ärgern und dabei wieder einmal beweisen, dass der Aufsteiger grundsätzlich immer gut gegen Teams aus den oberen Tabellenplätzen aussieht.

Weinsberg gehört zu den stärkeren Teams in der Oberliga und ist in der Pflicht, gegen den Neuling aus dem Hegau zu gewinnen. In der vergangenen Saison belegten die Weinsberger den fünften Tabellenplatz und konnte die Klasse nach dem Aufstieg zuvor mühelos halten. Diesen Platz wollen die Gastgeber aus der Nähe von Heilbronn natürlich auch in diesem Jahr bestätigen. Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Stefan Fähnle bis dato auch immer mal wieder schwankende Leistungen, so setzte es bereits zwei Niederlagen und ein Unentschieden in eigener Halle, unter anderem eine Punkteteilung gegen Aufsteiger Viernheim. Dies sollte den Steißlingern Mut machen und zeigen, dass man mit einer sehr guten Leistung auch in Weinsberg als Aufsteiger punkten kann. Trotz dieser Heimniederlagen sind die Weinsberger mit 15:9 Zählern ganz vorne mit dabei und haben nur einen Punkt Rückstand auf Rang zwei. Insbesondere der Auswärtssieg beim Tabellenführer Herrenberg zeigte, wozu der TSV in der Lage ist.

Dementsprechend geht Steißlingen als klarer Außenseiter ins Spiel und kann mit einer Bilanz von 13:13 Punkten befreit aufspielen. Diese Situation fiel den Hegauern in dieser Saison deutlich leichter, so gewannen sie als Underdog bereits gegen die ebenfalls besser platzierten Mannschaften aus Pforzheim, Weilstetten und Plochingen. Nun will der TuS den nächsten Favoriten ins Straucheln bringen. Dazu benötigt es allerdings eine von Beginn an konzentrierte Leistung, und man darf sich nicht wie gegen Söflingen von anderen Begleitumständen nervös machen lassen. Vor allem im Angriff muss Steißlingen kühlen Kopf bewahren und darf sich nicht mit so vielen unnötigen technischen Fehlern um den wohlverdienten Lohn bringen. Der Sieg geht aber nach wie vor nur über die Abwehr, die gegen den zweitstärksten Angriff der Liga wieder gefordert sein wird. Allerdings gehen zahlreiche Steißlinger Spieler angeschlagen in die Begegnung, und es wird sich kurzfristig entscheiden, wer die Auswärtsfahrt mit antreten kann.

„Wir gehen als krasser Außenseiter ins Spiel. Allerdings war das für uns in dieser Saison selten ein Nachteil. Es ist spannend zu sehen, wie wir uns gegen so ein super Team wie Weinsberg behaupten können“, sagte der Steißlinger Trainer Jonathan Stich vor der Partie beim Tabellensechsten. (mw)