Handball TuS Steißlingen fährt mit Rückenwind Richtung Alb

Der TuS Steißlingen ist in der Oberliga zu Gast beim TSV Blaustein. Der Aufsteiger will auch beim Tabellennachbarn punkten.

Handball, Oberliga: TSV 1899 Blaustein – TuS Steißlingen (Samstag, 20 Uhr). – Mit breiter Brust geht der TuS Steißlingen in das nächste schwere Auswärtsspiel der Oberliga. Der Aufsteiger ist am Samstag zu Gast beim TSV Blaustein, der in der Tabelle nur zwei Plätze hinter dem TuS liegt, allerdings auch ein Spiel weniger hat als die Hegauer.

Die Mannschaft aus der 15 000-Einwohner-Stadt bei Ulm startete ebenfalls wie der TuS ausgeglichen in die Saison und liegt mit 6:6 Punkten auf Platz neun. Allerdings hätte Blaustein auch durchaus weiter vorne stehen können, spielte der TSV doch bereits zweimal Unentschieden. Die Gastgeber haben nach Platz zehn im Vorjahr einen kleinen Umbruch im Sommer hinter sich, so hat sich der Kader deutlich verjüngt und ist auch in der Breite besser geworden. Auch hier sind Parallelen zum TuS Steißlingen erkennbar, sodass am Samstag zwei junge, hungrige Teams aufeinandertreffen werden.

Auffälligste Akteure des TSV sind Spielertrainer Jan Behr, Linksaußen Philipp Frey und der flexibel im Rückraum einsetzbare Patrick Rapp, die es in den Griff bekommen zu gilt. In eigener Halle haben die Blausteiner eine Bilanz von 3:3 Punkten, daher ist auch für den TuS alles möglich, rufen die Hegauer eine ähnliche konzentrierte Leistung wie gegen den TSB Schwäbisch Gmünd ab. Jedoch wird es vor allem gegen die robuste und sehr defensive 6:0-Abwehr der Gastgeber nicht einfach, die zudem über ein gutes Umschaltspiel verfügen.

So muss der TuS die Zahl der technischen Fehler noch weiter reduzieren, da man sich ansonsten zu viele leichte Gegentore einhandelt. Doch Angst und Bange muss dem Team von Trainer Jonathan Stich nicht sein. Die Hegauer gehen nach dem 33:24-Heimsieg gegen Schwäbisch Gmünd mit ordentlich Rückenwind in die Partie im Alb-Donau-Kreis. Dabei wollen die Steißlinger wieder versuchen, am bisherigen Erfolgsrezept festzuhalten, also auf eine starke Abwehr- und Torwartleistung setzen und versuchen, möglichst viele einfache Tore im Tempogegenstoß zu erzielen. Damit soll vermieden werden, sich zu sehr an der gegnerischen Abwehr aufzureiben. Nachdem gegen Schwäbisch Gmünd vor allem in der ersten Hälfte im Positionsangriff nicht alles nach Wunsch lief, wurde unter der Woche im Training nochmals ein besonderes Augenmerk auf die Angriffsabläufe gelegt.

„Beide Mannschaften haben im Saisonverlauf viel Licht und Schatten gezeigt. Spielen wir nahe an unserem Optimum, haben wir gute Chancen auf die nächsten Punkte. Schwächephasen werden wir uns allerdings keine erlauben können, dafür ist die Qualität der Blausteiner einfach zu hoch“, sagt der Steißlinger Trainer Jonathan Stich vor dem Spiel. (mw)