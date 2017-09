Handball TuS Steißlingen empfängt SG Lauterstein

Der selbstbewusste Aufsteiger trifft auf ein Team, das seit Jahren in der Oberliga etabliert ist.

Handball, Oberliga: TuS Steißlingen – SG Lauterstein (Samstag, 20 Uhr, Mindlestalhalle). – Nach der Niederlage gegen Aufstiegsaspirant Herrenberg will der TuS Steißlingen nun vor heimischen Publikum wieder Zähler einfahren und sich so weiter in der Oberliga etablieren. Allerdings wird das wie in jedem Spiel in der BWOL für den Neuling nicht einfach, treffen die Hegauer doch mit der SG Lauterstein auf eine erfahrene Mannschaft, die schon seit Jahren fester Bestandteil der vierten Liga ist.

In der vergangenen Saison belegte die Spielgemeinschaft aus der Nähe von Göppingen den neunten Tabellenplatz mit 29:31 Punkten. So kommt auf den TuS insbesondere in der Abwehr eine große Herausforderung zu, stellte Lauterstein doch den zweitbesten Angriff der Liga mit 923 Toren (30,7 pro Spiel). Besonders heraus sticht Rechtsaußen Jochen Nägele, der letztes Jahr Platz zwei in der Torjägerliste belegte und zu den besten Spielern der Oberliga gehört. In die neue Spielzeit starteten die Schwaben durchwachsen mit 2:4 Punkten. Zwar lief die Auftaktpartie gegen die TSG Söflingen mit 21:19 zufriedenstellend, danach folgten allerdings zwei Niederlagen gegen den Aufsteiger TV Weilstetten (33:35) und den TVS Baden-Baden (27:30). Auffällig bei diesen Spielen war, dass Lauterstein beide Male die erste Hälfte verschlief und mit einer großen Hypothek in den zweiten Spielabschnitt gehen musste.

So wird der TuS Steißlingen auf einen Kontrahenten treffen, der nach zwei Niederlagen in Serie sicher wieder gewinnen will. Die Gastgeber sind nach drei Spieltagen mit 4:2 Punkten voll im Soll und wollen vor heimischem Publikum nachlegen. Dazu muss aber erst einmal die kompakte 6:0-Abwehr der Lautersteiner überwunden werden, und die Hegauer dürfen sich keinesfalls so viele Fehler beim Torabschluss leisten wie gegen Herrenberg. Auch das Rückzugsverhalten des TuS muss gegen die SG tadellos funktionieren, spielen die Gäste doch einen extrem schnellen Ball und bestrafen jeden Fehler mit einem direkten Konter. Zudem sollte Steißlingen seine Siebenmeter verwandeln und nicht wie zuletzt bei der Niederlage gegen Herrenberg fünf (!) Strafwürfe versieben.

Bis auf ein paar kleinere Blessuren kann TuS-Trainer Jonathan Stich auf nahezu alle Spieler zurückgreifen. „Wir wollen an die guten Leistungen von zuletzt anknüpfen und uns unbedingt zwei weitere Punkte sichern. Allerdings dürfen wir uns keine Nachlässigkeiten im Angriff erlauben, denn Lauterstein bestraft diese gnadenlos über ihr starkes Tempospiel. Auch deren kompakte Deckung wird uns vor eine große Herausforderung stellen“, sagt Stich über die kommende Aufgabe. (mw)