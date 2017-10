Frauenhandball TuS Steißlingen bleibt ungeschlagen

Auch im dritten Spiel der Saison gaben sich die Südbadenliga-Handballerinnen des TuS Steißlingen keine Blöße. Sie gewannen ihre erste Auswärtspartie bei der SG Kappelwindeck/Steinbach II mit 34:25

Handball, Südbadenliga Frauen

Kappelwindeck/S. II

TuS Steißlingen

25:34 (16:15)

So deutlich das Ergebnis auch scheinen mag, es war kein leichtes Spiel für die Hegauerinnen. Vor allem im ersten Spielabschnitt hatte das ohne Corinna Martin und Alina Bauer angetretene Team von Trainer Christian Kern Probleme. So gingen die Gastgeberinnen früh mit 4:2 (7.) in Front. Allerdings ließen die Steißlingerinnen die SG nicht weiter davonziehen und glichen nach einer knappen Viertelstunde zum 9:9 aus. Der TuS kam jedoch weiter nicht in Schwung und leistete sich zu viele Ballverluste. Dies nutzte die SG zum 14:10 (25.) aus. Erst in den letzten Minuten der ersten Hälfte kam beim TuS so etwas wie Spielfluss auf, sodass es beim Stand von 16:15 in die Kabine ging.

Steißlingen versuchte es im zweiten Durchgang mit einer defensiven 6:0-Abwehr, die bis dahin fast noch gar nicht trainiert wurde. Doch die Maßnahme fruchtete. Steißlingen ließ hinten nun so gut wie gar nichts mehr zu, kam so in sein gutes Tempospiel und erzielte leichte Treffer über die erste Welle. So drehte der TuS das Spiel und ging schnell mit 17:21 (40.). Spätestens durch das 20:28 von Ricarda Müller war elf Minuten vor Ende die Vorentscheidung gefallen, und Steißlingen gewann nach einer deutlichen Leistungssteigerung verdient mit 34:25. Damit grüßt Steißlingen weiterhin von der Tabellenspitze und ist nach drei Spieltagen immer noch ungeschlagen. (mw)

TuS Steißlingen: Rauscher, Riebel (Tor); Fischer (3), Lang (6), Maier, Müller (2), Rimmele, Schmitt (9/3), Störr (7/2), M. Vigh, S. Vigh, Wolf (7).