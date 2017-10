Handball TuS Steißlingen bittet zum Aufsteigerduell

TuS Steißlingen empfängt am Samstag TSV Amicitia 1906/1909 Viernheim. Die Gastgeber wollen ihre kleine Siegesserie ausbauen

Handball, Oberliga: TuS Steißlingen – TSV Amicitia 1906/1909 Viernheim (Samstag, 20 Uhr, Mindlestalhalle). – Nach zwei Siegen in Folge will der TuS Steißlingen diese kleine Erfolgsserie ausbauen und vor heimischen Publikum das nächste Spiel in der Oberliga gewinnen. Gegner dabei ist der Mitaufsteiger TSV Amicitia 1906/1909 Viernheim, und so wäre ein Sieg für die Hegauer besonders wertvoll im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Südhessen wurden im Vorjahr in der Badenliga souveräner Meister ohne Punktverlust und starteten vielversprechend mit zwei Unentschieden und einem Sieg in ihre erste BWOL-Saison. Doch seither scheint etwas der Wurm drin zu sein, denn zuletzt musste die Mannschaft aus der Metropolregion Rhein-Neckar fünf Niederlagen in Folge einstecken und ist mit 4:12 Punkten auf Rang 14 abgerutscht. Fast alle dieser Begegnungen waren jedoch knappe Spiele, in denen lediglich eine schwache Chancenverwertung und kurze Schwächephasen in der zweiten Halbzeit bessere Ergebnisse verhinderten.

Pünktlich zum Spiel gegen die Steißlinger scheinen durch die Rückkehr verletzter Spieler die Wechselmöglichkeiten für Gästetrainer und Ex-Nationalspieler Frank Schmitt und damit auch die Aussichten auf Punkte verbessert. Daher ist aufseiten der Hegauer höchste Vorsicht geboten. "Wir dürfen uns von den Siegen gegen Blaustein und Schwäbisch Gmünd nicht blenden lassen. In beiden Spielen hatten wir auch erhebliche Schwächephasen. Viernheim besitzt die Qualität, um aus solchen Situationen Kapital zu schlagen", sagt TuS-Trainer Jonathan Stich.

Schwächephasen gilt es gegen den Mitaufsteiger tunlichst zu vermeiden, ansonsten werden die Steißlinger am Ende mit leeren Händen dastehen sehen. Trotz allem geht der TuS aufgrund der Ergebnisse der letzten Wochen als leichter Favorit in die Begegnung – eine völlig neue Situation in der Oberliga. Wieder einmal wird es auf die Defensive ankommen, um möglichst viele einfach Kontertore zu erzielen. Dass die körperlich sehr robusten Viernheimer häufig mit einem siebten Feldspieler agieren, stellt die Steißlinger Abwehr vor eine besondere taktische Herausforderung, und so galt es unter der Woche, sich entsprechend darauf vorzubereiten. Im Angriff muss Steißlingen wieder geduldiger spielen und insbesondere die leichten technischen Fehler abstellen, die in der Vorwoche gegen Blaustein beinahe den Sieg gekostet hätten.

"Am Wochenende werden wir aller Voraussicht nach endlich mal wieder 14 gesunde Spieler aufbieten können. Die werden wir auch alle brauchen, denn nur wenn wir das Tempo über 60 Minuten sehr hochhalten, haben wir gegen Viernheim Siegchancen", schätzt Trainer Stich die Chancen für sein Team gegen die Amicitia ein. (mw)