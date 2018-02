Handball TuS Steißlingen besteht Charaktertest

Hegauer Handballer sichern sich wichtige Punkte beim 34:33-Sieg gegen den Tabellennachbarn Lauterstein

Handball, Oberliga

SG Lauterstein

TuS Steißlingen

33:34 (17:17)

Der Steißlinger Trainer Jonathan Stich hatte im Vorfeld der Partie gegen Lauterstein die Mentalitätsfrage gestellt. Die Antwort, die seine Mannschaft gab, war eindeutig: Sie präsentierte sich als kampfstarke Einheit, die das Glück auf ihre Seite zwang und zeigte, dass sie die richtige Einstellung für den Abstiegskampf auch auswärts finden kann. Dabei lief das Spiel ganz und gar nicht nach dem Geschmack von Stich: „Wir wollten die zweite Welle der Lautersteiner gut unterbinden und im Positionsangriff wenig einfache Gegentore zulassen. Beides gelang uns nicht. Dass es dennoch gereicht hat, haben wir ausnahmsweise unserem disziplinierten Angriffsspiel zu verdanken.“

Über das gesamte Spiel hinweg konnte sich kein Team entscheidend absetzen. Einzig in einer für den TuS brenzligen Phase Mitte der ersten Halbzeit drohte Lauterstein davonzuziehen. Doch die jungen Hegauer behielten auch bei den Zwischenständen von 10:7 (15.) und 14:11 (23.) einen kühlen Kopf und glaubten trotz haarsträubender Fehler in Angriff und Abwehr weiter an ihre Chance. Vor allem den Toren und herausgeholten Siebenmetern von Maurice Wildöer war es zu verdanken, dass sich die Steißlinger bis zur Halbzeit wieder auf 17:17 herankämpften.

In der zweiten Halbzeit dann machten die Blau-Weißen über weite Strecken einen etwas stärkeren Eindruck als ihre Gegner. Dennoch konnte sich der TuS nur maximal auf zwei Tore absetzen. Besonders ärgerlich war, dass es die Männer von Trainer Stich beim Stand von 29:31 und eigener Überzahl versäumten, sieben Minuten vor dem Ende den Sack endgültig zuzumachen. So kam es zu einer dramatischen Schlussphase mit zwei erneuten Führungswechseln. Den abstiegskampferprobten Lautersteinern gelang durch einen Kraftakt in der 56. Minute die 33:32-Führung. In der entscheidenden Phase konnten die Steißlinger Abwehr und Torhüter Leon Sieck aber ihre Bestleistung abrufen und ließen kein weiteres Gegentor mehr zu. Im Angriff behielten Timo Ströhle und Lennart Sieck die Nerven und erzielten die Treffer zum erlösenden 33:34-Endstand. Der TuS Steißlingen feierte damit den dritten Auswärtssieg und baute sich vor der Fastnachtspause ein kleines Punktepolster auf die Abstiegsränge auf. Entsprechend zufrieden zeigte sich TuS-Trainer Jonathan Stich: „Das war die erhoffte Wiedergutmachung für die unglückliche Niederlage letzte Woche. Wir haben den Sieg mit unserer Willenskraft erzwungen, durch die wir unsere vielen Fehler ausgleichen konnten. Diese Einstellung benötigen wir für den Ligaverbleib!“ (mw)

TuS Steißlingen: Leon Sieck, Walter (Tor); Biedermann, Dreher (3), Euchner (1), Klotz, F. Maier (4), S. Maier (1), Rothkirch, Lennart Sieck (3), Storz (3), Ströhle (10/6), Wangler (2), Wildöer (7). – Z: 350.