Handball TuS Steißlingen bejubelt Heimsieg

Die Oberliga-Handballer des TuS Steißlingen gewinnen nach zuletzt drei Niederlagen mit 28:26 gegen den TSV Deizisau. Mit dem Sieg verschaffte sich Steißlingen etwas Luft im Abstiegskampf.

Handball, Oberliga

TuS Steißlingen

TSV Deizisau

28:26 (13:12)

Die Vorzeichen standen gut für den TuS Steißlingen, der mit Manuel Wangler einen starken Spieler von der HSG Konstanz II hatte verpflichten können. Nur Matthias Biedermann ging angeschlagen in das Spiel, sodass Wangler in seinem ersten Pflichtspieleinsatz gleich auf Rückraum rechts agierte.

Auch in dieser noch nicht eingespielten Formation kam Steißlingen gut ins Spiel. Die 1:0-Führung für Deizisau sollte der letzte Rückstand für den TuS an diesem Abend sein. Dabei war die Partie geprägt von beiden Abwehrreihen, welche aggressiv agierten, es wurde um jeden Meter gekämpft. Steißlingen agierte im Angriff aber ein Stück weit entschlossener. So führte der TuS nach knapp 13 Minuten mit 7:5. Auch die in den letzten Spielen nicht immer sattelfeste Defensive agierte wieder aggressiv und zwang die Gäste des Öfteren ins Zeitspiel. Zudem konnte Leon Sieck sich mit vier gehaltenen Strafwürfen auszeichnen, und auch aus dem Positionsangriff war er immer wieder zur Stelle. Da sich die Hegauer aber zu viele Ungenauigkeiten in der ersten und zweiten Welle leisteten, stand zur Halbzeit nur eine knappe 13:12-Führung zu Buche.

So konnte man auf Steißlinger Seite nur bedingt zufrieden sein mit dem Spielverlauf, hatte man es doch versäumt, trotz sehr guter Abwehrleistung eine höhere Führung herauszuspielen. Dies sollte sich jedoch gleich zu Beginn des zweiten Spielabschnitts ändern. Mit viel Tempo ging es aus der Abwehr hinten heraus, und mit einem 4:0-Lauf erhöhte der TuS von 14:14 auf 18:14 (38.). Doch obwohl der TuS Steißlingen in der Folge in Überzahl agierte, konnte er den Vorsprung nicht vorentscheidend ausbauen, und so blieb der TSV im Rennen. Bis 15 Minuten vor Spielende konnten die Hegauer den Vorsprung halten (22:17), insbesondere die rechte Angriffsseite mit Wangler und Maier war immer wieder erfolgreich. Trotz einiger Unterzahlsituationen in den folgenden Minuten blieb Steißlingen ruhig und erzielte sogar zwei Treffer in doppelter Unterzahl zum 25:21 (55.). Doch wie schon so oft in dieser Saison machte es der TuS noch einmal spannend. Vorne taten sich die Hegauer nun zusehends schwer gegen die kompakte 6:0-Formation der Gäste und kassierten hinten leichte Gegentore. Durch einen verwandelten Strafwurf verkürzte Deizisau auf 26:25 (57.) – der Vorsprung war dahin. Dennoch blieb Steißlingen in Front und hatte 50 Sekunden vor Schluss beim Stand von 27:26 den Ball. Diesen Angriff spielte der TuS bis ins Zeitspiel aus. Es war wieder einmal der starke Fabian Maier, der durch eine tolle Einzelaktion den umjubelten Treffer zum 28:26 erzielte. Mit diesem ganz wichtigen Sieg verschaffte sich der TuS Steißlingen etwas Luft im Abstiegskampf.

„Das war ein Auftakt nach Maß ins neue Jahr. Unsere kämpferische Leistung in der Abwehr war einfach großartig! So gewinnt man Spiele im langen und harten Kampf gegen den Abstieg“, zeigte sich der Steißlinger Trainer Jonathan Stich zufrieden mit seiner Mannschaft. Viel Zeit zum Ausruhen haben seine Spieler aber nicht, steht doch bereits am nächsten Samstag das schwere Auswärtsspiel beim TV Plochingen an. (mw)

TuS Steißlingen: Leon Sieck, Walter (Tor); S. Maier, F. Maier (6), Lennart Sieck (5), W. Gaus, Dreher (1), Klotz, Biedermann (3), Storz (2), Ströhle (3), Rothkirch (1), Wangler (4), Wildöer (3). – Z: 500.