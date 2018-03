Handball TuS Steißlingen ärgert den Favoriten lange

Der Handball-Oberligist TuS Steißlingen hält beim Tabellenzweiten Pforzheim gut mit, muss sich am Ende aber dennoch mit 24:29 geschlagen geben.

Handball, Oberliga

SG Pforzheim/Eut.

TuS Steißlingen

29:24 (13:12)

Ohne die beiden Rückraumakteure Martin Gaus und Louis Rothkirch sowie Linksaußen William Gaus, aber mit dem wieder fitten Marvin Storz trat der TuS die Reise nach Pforzheim an. Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Jonathan Stich gleich zu Beginn, dass sie nicht nur als Punktelieferant agieren wollte. Der wiedergenesene Leon Sieck konnte sich sofort mit einigen sehenswerten Paraden auszeichnen und über zwei Kontertore von Timo Ströhle gingen die Hegauer mit 2:0 (3.) in Führung. Daraufhin entwickelte sich ein temporeiches und anfangs ausgeglichenes Spiel. So stand es nach zehn Minuten 6:6. In der Folge fand der TuS kein Durchkommen mehr gegen das gegnerische Bollwerk und erzielte nach dem 7:9 (15.) fast zehn Minuten keinen Treffer mehr. Pforzheim nutzte dies, um sich etwas abzusetzen. Bis zur Halbzeit verkürzte die Stich-Sieben den Rückstand auf 12:13.

Im zweiten Spielabschnitt konnte sich keines der beiden Teams entscheidend absetzen. So war das Spiel beim Stand von 21:21 zehn Minuten vor Ende der Partie weiter offen. Der TuS Steißlingen hatte sich allerdings seine schon fast obligatorische Schwächephase für den Schluss aufgehoben. Im Angriff unterliefen den Hegauern unnötige Fehler, Pforzheim hingegen spielte weiterhin konstant auf hohem Niveau. Am Ende mussten sich die Steißlinger mit 24:29 geschlagen geben, hatten aber dennoch wieder einmal bewiesen, dass sie – wenn auch dieses Mal nur über 50 Minuten – mit den besten Teams der Liga mithalten kann.

„Trotz der Niederlage bin ich sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Leider hatten wir in den letzten zehn Minuten eine Schwächephase im Angriff, die uns den Sieg gekostet hat. Auswärts beim Zweiten kann man aber verlieren“, so Trainer Jonathan Stich.

Nun kann sich der TuS in der Osterpause erholen. Am 7. April wartet dann mit der Neckarsulmer Sportunion ein Gegner, der knapp hinter den Steißlingern steht. Mit einem Heimsieg wollen sich die Hegauer endgültig aus dem Abstiegskampf verabschieden und den Klassenerhalt perfekt machen. (fw)

TuS Steißlingen: Leon Sieck, Walter (Tor); Biedermann (1), Dreher, Euchner (2), Klotz, F. Maier (2), S. Maier (2), Lennart Sieck (2), Storz, Ströhle (9/2), Wangler (1), Wildöer (5/1). – Z: 320.