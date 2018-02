Turnen Tsukaharas sorgen für Entscheidung zu Gunsten der TG Hegau-Bodensee

Die Oberligaturner der TG Hegau-Bodensee gewinnen ersten Auswärtskampf der Saison in Schallstadt/Neuenburg mit 42:23.

Turnen, Oberliga

WKG Schallstadt/Neu.

TG Hegau-Bodensee

23:42

Vor dem ersten Auswärtswettkampf der neuen Saison war aufgrund der guten Auftaktleistung beider Mannschaften klar, dass sich die Gäste auf einen spannenden und ausgeglichenen Wettkampf einstellen mussten.

Bereits am ersten Gerät, dem Boden, zeigte sich, dass sich die Riegen nichts schenkten, sich auf Augenhöhe begegneten. Nach einer 3:2-Führung verloren die Hegauturner – aufgrund von zwei Standfehlern – das Gerät mit 3:6. Diesen Rückschlag glichen sie, trotz einiger Patzer, am Pauschenpferd wieder aus. Der Sieg brachte 10:5 Punkte. An den Ringen, dem letzten Gerät vor der Halbzeit, zeigten die TG-Turner solide Übungen, die mit dem Sieg und 6:3 Punkten belohnt wurden. Zur Halbzeit führten die Gäste 19:14. Dass sie sich auf diesem dünnen Polster nicht ausruhen konnten, war klar. Etwas überrascht und irritiert war das Team von der guten Breisgauer Leistung.

Hochkonzentriert ging es deshalb nach der Pause an den Sprung. Die Mannschaft holte sich den Gerätesieg mit vier gestreckten Tsukaharas, die 14:0 Punkte einbrachten und den Vorsprung auf 33:14 ausbauten. Am Barren sollte es nochmal spannend werden. Der Gastgeber wiederholte dort seine super Leistung des ersten Wettkampftages, setzte ein deutliches Zeichen, dass er sich noch nicht geschlagen gab. Mit nur 8:4 sicherten sich die Gäste das Gerät, obwohl Sascha Garni die Höchstwertung mit dem geringsten Abzug aller Übungen erturnte. 37:22 stand es vor dem letzten Gerät, dem Reck. Da zeigten beide Teams schöne, fehlerfreie Übungen. Die TG ließ beim 5:1 nichts mehr anbrennen und gewann den Wettkampf.

Und so lässt sich sagen, dass das 42:23 – trotz des komfortabel scheinenden Vorsprungs – hart umkämpft war, die TG mit vielen kleinen Patzern den Gegner im Spiel hielt. Team und Trainer sind guter Dinge, diese Unsicherheiten bis zum nächsten Wettkampf abzustellen. Am Samstag empfängt die TG den Tabellendritten Iffezheim im Bildungszentrum Markdorf. (lf)

