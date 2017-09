Frauenfußball Trotz Sieg noch Luft nach oben beim Hegauer FV

Mit einem 4:1-Sieg beim FC Freiburg-St. Georgen starten die Hegauer Fußballerinnen in die Oberliga-Saison

Frauenfußball, Oberliga

FC Freiburg-St.Georgen

Hegauer FV

1:4 (0:1)

Kaum war das Südbaden-Derby angepfiffen, hatten die Freiburgerinnen Glück, dass ihre Torhüterin Sarah Berger nicht mit der Roten Karte vom Platz musste, als sie die heranstürmende HFV-Spielführerin Luisa Radice kurz vor dem eigenen Strafraum rüde von den Beinen holte (3.). Schiedsrichterin Sarina Schüle zeigte Gnade und zog nur Gelb. In der 5. Minute reagierte Berger stark und klärte eine Chance von Radice zur Ecke. Die HFV-Elf bestimmte die Begegnung, hatte klar mehr Ballbesitz, agierte aber in vielen Szenen zu drucklos. Nadine Grützmacher traf in der 11. Minute nach Zuspiel von Luisa Radice ins Tor, doch Schiedsrichterin Schüle entschied auf Abseits.

Nach einer Viertelstunde tauchten die Gastgeberinnen zum ersten Mal vor dem HFV-Tor auf. Eine Balleroberung von Luisa Radice im Freiburger Aufbauspiel leitete dann die Führung für den HFV ein. Der Ball kam zu Carmen Hirt, die den Ball aus 18 Metern über Torhüterin Berger hinweg ins Tor beförderte (22.). In der Folge konnte die HFV-Elf ihre Überlegenheit nicht nutzen und agierte immer wieder viel zu umständlich. Trotzdem gab es Chancen. Nadine Grützmacher setzte sich über links durch, hämmerte den Ball aber an den Pfosten (27.). Luisa Radice umspielte Torhüterin Berger, doch der Winkel war zu spitz und in der Mitte war keine Mitspielerin zur Stelle, so dass der Ball am leeren Tor vorbei ging (30.).

Eine gute Minute war im zweiten Abschnitt gespielt, als sich Luisa über links durchsetzen konnte, im Strafraum noch kurz verzögerte und den Ball überlegt zum 0:2 (47.) in die lange Torecke beförderte. Kurz darauf zielte Nadine Grützmacher aus 20 Metern einen Tick zu hoch (49.). Nur eine Minute später hatte Jana Butsch nach einer Grützmacher-Flanke eine Riesenchance (50.). Aus dem Nichts fiel dann ein Tor auf der anderen Seite. Die HFV-Defensive verteidigte zu nachlässig, FC-Torjägerin Maike Landauer schlug zu (52.). In der 55. Minute traf Luisa Radice nach einer schönen Einzelleistung nur den Pfosten. Ein starkes Zuspiel von Jana Kaiser in die Schnittstelle auf Nadine Grützmacher verwertete diese zum 1:3 (57.). Bei einem FC-Konter war Tabea Griß rechtzeitig zur Stelle und klärte zur Ecke (65.). Für die Entscheidung sorgte dann Nadine Grützmacher mit ihrem zweiten Treffer (76.). In der Schlussphase passierte dann nicht mehr viel. Ein Wermutstropfen war aber die Verletzung von Jana Kaiser zehn Minuten vor Schluss ohne gegnerische Einwirkung. HFV-Coach Gino Radice: „Wir wissen, dass noch Luft nach oben ist. Die Mannschaft wollte aber unbedingt mit einem Sieg in die Saison starten und das hat sie erreicht“. (roe)

HFV: Szell, Hahn, Ronecker, Sauter (69. Knisel), Fleig, Griß, Kaiser, Hirt (69. Geßner), Butsch (56. Becker), Grützmacher, Radice. – Tore: 0:1 (22.) Hirt, 0:2 (47.) Radice, 1:2 (52.) Landauer, 1:3 (57.) Grützmacher, 1:4 (76.) Grützmacher.